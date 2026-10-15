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Прифронтовые общины обратились к правительству с предложениями по поддержке бизнеса
Ассоциация прифронтовых городов и общин предложила правительству снизить налоговую нагрузку на предприятия вблизи зоны боевых действий, расширить доступ к льготному финансированию и внедрить программу энергетической устойчивости бизнеса.
Как сообщает Dilo, соответствующее обращение к премьер-министру Сергею Корецкому подписал глава ассоциации, мэр Харькова Игорь Терехов.
Что предлагают изменить для прифронтового бизнеса
Ассоциация отмечает, что совместно с Координационным советом по вопросам поддержки предпринимательства при харьковском городском голове предлагает:
- снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда и вернуть ставку военного сбора до 1,5% для предприятий прифронтовых территорий;
- ввести специальный налоговый и экономический режим на период военного положения;
- компенсировать местным бюджетам убытки от налоговых льгот для бизнеса;
- расширить доступ предприятий к льготным кредитам, грантам и инвестиционной поддержке;
- усовершенствовать страхование военных рисков и упростить компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество;
- внедрить государственную программу энергетической устойчивости с льготным финансированием автономной и альтернативной генерации;
- обеспечить приоритетное казначейское обслуживание платежей компаниям на прифронтовых территориях.
Почему общины предлагают изменения
По словам Терехова, из-за обстрелов, нарушений логистики и дополнительных расходов на безопасность и энергообеспечение предприятия прифронтовых территорий рискуют прекратить работу или релоцироваться.
В то же время местные общины, предоставляющие бизнесу налоговые льготы, теряют бюджетные поступления, необходимые для финансирования коммунальных услуг, инфраструктуры и социальных нужд.
"Прифронтовые общины должны быть финансово заинтересованы в сохранении предприятий, а не поставлены перед выбором между поддержкой бизнеса и финансированием критически важных функций города и социальных потребностей", – подчеркнул он.
Ассоциация призвала правительство рассмотреть предложения и создать механизмы их реализации.
Ранее Терехов неоднократно призывал усилить поддержку предпринимательства, в частности, обеспечить страхование военных рисков и расширить доступ бизнеса к финансированию. По его словам, эти меры необходимы для сохранения экономической активности, рабочих мест и поступлений в бюджеты общин.
Кроме того, ассоциация разработала пакет предложений для прифронтовых территорий, в том числе снижение НДС на товары первой необходимости до 5%, повышение минимальной зарплаты до 10 тыс. грн и минимальной пенсии до 6 тыс. грн.