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Прифронтовые общины обратились к правительству с предложениями по поддержке бизнеса

Налоги
Прифронтовые общины просят снизить налоговую нагрузку / Freepik

Ассоциация прифронтовых городов и общин предложила правительству снизить налоговую нагрузку на предприятия вблизи зоны боевых действий, расширить доступ к льготному финансированию и внедрить программу энергетической устойчивости бизнеса.

Как сообщает Dilo, соответствующее обращение к премьер-министру Сергею Корецкому подписал глава ассоциации, мэр Харькова Игорь Терехов.

Что предлагают изменить для прифронтового бизнеса

Ассоциация отмечает, что совместно с Координационным советом по вопросам поддержки предпринимательства при харьковском городском голове предлагает:

  • снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда и вернуть ставку военного сбора до 1,5% для предприятий прифронтовых территорий;
  • ввести специальный налоговый и экономический режим на период военного положения;
  • компенсировать местным бюджетам убытки от налоговых льгот для бизнеса;
  • расширить доступ предприятий к льготным кредитам, грантам и инвестиционной поддержке;
  • усовершенствовать страхование военных рисков и упростить компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество;
  • внедрить государственную программу энергетической устойчивости с льготным финансированием автономной и альтернативной генерации;
  • обеспечить приоритетное казначейское обслуживание платежей компаниям на прифронтовых территориях.

Почему общины предлагают изменения

По словам Терехова, из-за обстрелов, нарушений логистики и дополнительных расходов на безопасность и энергообеспечение предприятия прифронтовых территорий рискуют прекратить работу или релоцироваться.

В то же время местные общины, предоставляющие бизнесу налоговые льготы, теряют бюджетные поступления, необходимые для финансирования коммунальных услуг, инфраструктуры и социальных нужд.

"Прифронтовые общины должны быть финансово заинтересованы в сохранении предприятий, а не поставлены перед выбором между поддержкой бизнеса и финансированием критически важных функций города и социальных потребностей",  подчеркнул он.

Ассоциация призвала правительство рассмотреть предложения и создать механизмы их реализации.

Ранее Терехов неоднократно призывал усилить поддержку предпринимательства, в частности, обеспечить страхование военных рисков и расширить доступ бизнеса к финансированию. По его словам, эти меры необходимы для сохранения экономической активности, рабочих мест и поступлений в бюджеты общин.

Кроме того, ассоциация разработала пакет предложений для прифронтовых территорий, в том числе снижение НДС на товары первой необходимости до 5%, повышение минимальной зарплаты до 10 тыс. грн и минимальной пенсии до 6 тыс. грн.

Автор:
Майя Калына

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