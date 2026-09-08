Мэр Харькова призвал усилить поддержку бизнеса: что еще предлагают прифронтовые общины

Государство должно расширять поддержку предпринимательства, обеспечить страхование военных рисков, доступ бизнеса к финансированию и поддерживать украинских производителей. Такие шаги необходимы для сохранения экономической активности, наполнения бюджетов и поддержки армии и общин.

Как пишет Dilo, об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов 7 сентября во время рабочей поездки в Луцк и общения с журналистами и представителями бизнеса Волыни.

"Если не будет работать экономика – не будет ничего. Не будет зарплат, не будет поступлений в бюджет, не будет возможности поддерживать военных и гражданских", – сказал Терехов.

По его словам, государство должно создавать условия для развития предпринимательства на всех территориях.

Что обсуждали во время визита

Во время поездки Терехов вместе с и.о. главы Волынской ОВА Романом Романюком провел встречи со студентами, медиками, внутренне перемещенными лицами и представителями бизнеса. Среди основных тем были поддержка прифронтовых общин, вызовы местного самоуправления во время войны и межрегиональное сотрудничество.

Отдельное внимание было уделено сохранению человеческого потенциала Украины. По мнению Терехова, государственная политика должна создавать условия, при которых украинцы будут оставаться в стране, а уехавшие за границу из-за войны будут стимулы вернуться.

Среди ключевых условий он назвал безопасность, жилье, работу с надлежащей оплатой и доступную инфраструктуру.

Молодежь и образование

В ходе встречи со студентами Луцкого национального технического университета Терехов заявил о необходимости уже сейчас привлекать молодежь к развитию страны.

Мэр также рассказал об опыте Харькова по созданию подземных школ, позволяющих проводить очное обучение детей в условиях российских обстрелов.

Медицина и поддержка ВПЛ

В ходе посещения Волынского областного территориального медицинского объединения защиты материнства и детства Терехов обсудил работу медицинской системы во время войны. Он отметил необходимость сохранения медицинских кадров и усиления государственной поддержки больниц, особенно в прифронтовых общинах.

Отдельно состоялась встреча с ВПЛ, в частности из Харьковской, Херсонской и Донецкой областей. Среди основных проблем переселенцы называли обеспечение жильем, доступ детей к образованию и комплексной государственной поддержки.

"Нужна государственная программа поддержки внутренне перемещенных лиц, прежде всего – программа обеспечения жильем", – отметил Терехов.

По итогам поездки он подчеркнул необходимость усиливать сотрудничество между тыловыми и прифронтовыми регионами, обмениваться опытом и совместно нарабатывать решения для поддержки общин и сохранения людей в Украине.

Ранее ассоциация представила пакет предложений для прифронтовых территорий, среди которых снижение НДС на товары первой необходимости до 5%, повышение минимальной зарплаты до 10 тыс. грн и минимальной пенсии до 6 тыс. грн.

По словам Терехова, наработанные предложения планируют обобщить и передать Кабинету министров и Верховной Раде.