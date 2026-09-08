UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,47

--0,10

EUR

51,68

--0,11

Наличный курс:

USD

44,78

44,65

EUR

52,10

51,85

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Мэр Харькова призвал усилить поддержку бизнеса: что еще предлагают прифронтовые общины

Игорь Терехов
Игорь Терехов посетил Луцк / Ассоциация прифронтовых городов и общин

Государство должно расширять поддержку предпринимательства, обеспечить страхование военных рисков, доступ бизнеса к финансированию и поддерживать украинских производителей. Такие шаги необходимы для сохранения экономической активности, наполнения бюджетов и поддержки армии и общин.

Как пишет Dilo, об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов 7 сентября во время рабочей поездки в Луцк и общения с журналистами и представителями бизнеса Волыни.

"Если не будет работать экономика – не будет ничего. Не будет зарплат, не будет поступлений в бюджет, не будет возможности поддерживать военных и гражданских", – сказал Терехов.

По его словам, государство должно создавать условия для развития предпринимательства на всех территориях.

Что обсуждали во время визита

Во время поездки Терехов вместе с и.о. главы Волынской ОВА Романом Романюком провел встречи со студентами, медиками, внутренне перемещенными лицами и представителями бизнеса. Среди основных тем были поддержка прифронтовых общин, вызовы местного самоуправления во время войны и межрегиональное сотрудничество.

Отдельное внимание было уделено сохранению человеческого потенциала Украины. По мнению Терехова, государственная политика должна создавать условия, при которых украинцы будут оставаться в стране, а уехавшие за границу из-за войны будут стимулы вернуться.

Среди ключевых условий он назвал безопасность, жилье, работу с надлежащей оплатой и доступную инфраструктуру.

Молодежь и образование

В ходе встречи со студентами Луцкого национального технического университета Терехов заявил о необходимости уже сейчас привлекать молодежь к развитию страны.

Мэр также рассказал об опыте Харькова по созданию подземных школ, позволяющих проводить очное обучение детей в условиях российских обстрелов.

Медицина и поддержка ВПЛ

В ходе посещения Волынского областного территориального медицинского объединения защиты материнства и детства Терехов обсудил работу медицинской системы во время войны. Он отметил необходимость сохранения медицинских кадров и усиления государственной поддержки больниц, особенно в прифронтовых общинах.

Отдельно состоялась встреча с ВПЛ, в частности из Харьковской, Херсонской и Донецкой областей. Среди основных проблем переселенцы называли обеспечение жильем, доступ детей к образованию и комплексной государственной поддержки.

"Нужна государственная программа поддержки внутренне перемещенных лиц, прежде всего – программа обеспечения жильем", – отметил Терехов.

По итогам поездки он подчеркнул необходимость усиливать сотрудничество между тыловыми и прифронтовыми регионами, обмениваться опытом и совместно нарабатывать решения для поддержки общин и сохранения людей в Украине.

Ранее ассоциация представила пакет предложений для прифронтовых территорий, среди которых снижение НДС на товары первой необходимости до 5%, повышение минимальной зарплаты до 10 тыс. грн и минимальной пенсии до 6 тыс. грн.

По словам Терехова, наработанные предложения планируют обобщить и передать Кабинету министров и Верховной Раде.

Автор:
Майя Калына

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности