Мер Харкова закликав посилити підтримку бізнесу: що ще пропонують прифронтові громади

Держава має розширювати підтримку підприємництва, забезпечити страхування воєнних ризиків, доступ бізнесу до фінансування та підтримувати українських виробників. Такі кроки необхідні для збереження економічної активності, наповнення бюджетів і підтримки армії та громад.

Як пише Dilo, про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов 7 вересня під час робочої поїздки до Луцька та спілкування з журналістами й представниками бізнесу Волині.

"Якщо не буде працювати економіка – не буде нічого. Не буде зарплат, не буде надходжень до бюджету, не буде можливості підтримувати військових і цивільних", – сказав Терехов.

За його словами, держава має створювати умови для розвитку підприємництва на всіх територіях.

Що обговорювали під час візиту

Під час поїздки Терехов разом із т.в.о. голови Волинської ОВА Романом Романюком провів зустрічі зі студентами, медиками, внутрішньо переміщеними особами та представниками бізнесу. Серед основних тем були підтримка прифронтових громад, виклики для місцевого самоврядування під час війни та міжрегіональна співпраця.

Окрему увагу приділили збереженню людського потенціалу України. На думку Терехова, державна політика має створювати умови, за яких українці залишатимуться в країні, а ті, хто виїхав за кордон через війну, матимуть стимули повернутися.

Серед ключових умов він назвав безпеку, житло, роботу з належною оплатою та доступну інфраструктуру.

Молодь та освіта

Під час зустрічі зі студентами Луцького національного технічного університету Терехов заявив про необхідність уже зараз залучати молодь до розвитку країни.

Мер також розповів про досвід Харкова зі створення підземних шкіл, які дозволяють проводити очне навчання дітей в умовах російських обстрілів.

Медицина та підтримка ВПО

Під час відвідування Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства Терехов обговорив роботу медичної системи під час війни. Він наголосив на необхідності збереження медичних кадрів та посилення державної підтримки лікарень, особливо у прифронтових громадах.

Окремо відбулася зустріч із ВПО, зокрема з Харківської, Херсонської та Донецької областей. Серед основних проблем переселенці називали забезпечення житлом, доступ дітей до освіти та необхідність комплексної державної підтримки.

"Потрібна державна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб, насамперед – програма забезпечення житлом", – зазначив Терехов.

За підсумками поїздки він наголосив на необхідності посилювати співпрацю між тиловими та прифронтовими регіонами, обмінюватися досвідом і спільно напрацьовувати рішення для підтримки громад та збереження людей в Україні.

Раніше асоціація представила пакет пропозицій для прифронтових територій, серед яких зниження ПДВ на товари першої необхідності до 5%, підвищення мінімальної зарплати до 10 тис. грн і мінімальної пенсії до 6 тис. грн.

За словами Терехова, напрацьовані пропозиції планують узагальнити та передати Кабінету міністрів і Верховній Раді.