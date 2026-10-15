Прифронтові громади звернулися до уряду з пропозиціями щодо підтримки бізнесу

Асоціація прифронтових міст та громад запропонувала уряду знизити податкове навантаження на підприємства поблизу зони бойових дій, розширити доступ до пільгового фінансування та запровадити програму енергетичної стійкості бізнесу.

Як повідомляє Dilo, відповідне звернення до прем’єр-міністра Сергія Корецького підписав голова асоціації, мер Харкова Ігор Терехов.

Що пропонують змінити для прифронтового бізнесу

Асоціація зазначає, що спільно з Координаційною радою з питань підтримки підприємництва при харківському міському голові пропонує:

знизити податкове навантаження на фонд оплати праці та повернути ставку військового збору до 1,5% для підприємств прифронтових територій;

запровадити спеціальний податковий та економічний режим на період воєнного стану;

компенсувати місцевим бюджетам втрати від податкових пільг для бізнесу;

розширити доступ підприємств до пільгових кредитів, грантів та інвестиційної підтримки;

удосконалити страхування воєнних ризиків і спростити компенсацію за пошкоджене або знищене майно;

запровадити державну програму енергетичної стійкості з пільговим фінансуванням автономної та альтернативної генерації;

забезпечити пріоритетне казначейське обслуговування платежів підприємствам на прифронтових територіях.

Чому громади пропонують зміни

За словами Терехова, через обстріли, порушення логістики та додаткові витрати на безпеку й енергозабезпечення підприємства прифронтових територій ризикують припинити роботу або релокуватися.

Водночас місцеві громади, які надають бізнесу податкові пільги, втрачають бюджетні надходження, необхідні для фінансування комунальних послуг, інфраструктури та соціальних потреб.

"Прифронтові громади мають бути фінансово зацікавлені у збереженні підприємств, а не поставлені перед вибором між підтримкою бізнесу та фінансуванням критично важливих функцій міста й соціальних потреб", – наголосив він.

Асоціація закликала уряд розглянути пропозиції та розробити механізми їх реалізації.

Раніше Терехов неодноразово закликав посилити підтримку підприємництва, зокрема забезпечити страхування воєнних ризиків і розширити доступ бізнесу до фінансування. За його словами, ці заходи необхідні для збереження економічної активності, робочих місць і надходжень до бюджетів громад.

Крім того, асоціація розробила пакет пропозицій для прифронтових територій, серед яких зниження ПДВ на товари першої необхідності до 5%, підвищення мінімальної зарплати до 10 тис. грн і мінімальної пенсії до 6 тис. грн.