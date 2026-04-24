Производители ИИ Cohere и Aleph Alpha объявили о слиянии стоимостью $20 млрд

На рынке искусственного интеллекта появляется новый мощный игрок: канадский стартап Cohere и немецкая компания Aleph Alpha заключили соглашение о создании совместного бизнеса. Рыночная стоимость новой структуры оценивается в $20 млрд, что позволит компании более эффективно конкурировать с американскими технологическими корпорациями.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Financial Times.

Объединение уже получило официальную поддержку правительств обоих государств, а финальное подписание документов запланировано в Берлине с участием профильных министров.

Условия соглашения и распределение активов

По условиям слияния компания продолжит работу под брендом Cohere с двумя штаб-квартирами — в Канаде и Германии. Распределение собственности предполагает, что акционеры канадской Cohere будут владеть 90% активов новой структуры, тогда как представители германской Aleph Alpha получат 10% акций.

Важной составляющей сделки стало привлечение $600 млн финансирования от Schwarz Digits (ИТ-подразделение владельца сети Lidl). Кроме капитала, немецкий инвестор предоставит доступ к собственным центрам обработки данных, что значительно усилит вычислительные возможности предприятия.

Ориентация на корпоративный сектор

В отличие от многих разработчиков, ориентированных на массового пользователя, объединенная компания сосредоточится исключительно на B2B-сегменте. Оба разработчика специализируются на создании крупных языковых моделей для крупного бизнеса с целью предоставления сложных решений для автоматизации процессов, а также государственных учреждений путем разработки защищенных систем для правительственных структур.

Консолидация ресурсов позволит Cohere и Aleph Alpha предложить альтернативу американским решениям, обеспечивая высокое качество и соответствие европейским стандартам безопасности данных.

Напомним, Deutsche Telekom планирует создать крупнейшую телефонную компанию мира из-за слияния с T-Mobile US. В случае успеха сделки на рынке появится новый мировой лидер отрасли, капитализация которого превысит показатели китайского гиганта China Mobile.