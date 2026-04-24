Виробники ШІ Cohere та Aleph Alpha оголосили про злиття вартістю $20 млрд

На ринку штучного інтелекту з’являється новий потужний гравець: канадський стартап Cohere та німецька компанія Aleph Alpha уклали угоду про створення спільного бізнесу. Ринкова вартість нової структури оцінюється у $20 млрд, що дозволить компанії ефективніше конкурувати з американськими технологічними корпораціями.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Financial Times.

Об'єднання вже отримало офіційну підтримку урядів обох держав, а фінальне підписання документів заплановане в Берліні за участі профільних міністрів.

Умови угоди та розподіл активів

За умовами злиття, компанія продовжить роботу під брендом Cohere з двома штаб-квартирами — у Канаді та Німеччині. Розподіл власності передбачає, що акціонери канадської Cohere володітимуть 90% активів нової структури, тоді як представники німецької Aleph Alpha отримають 10% акцій.

Важливою складовою угоди стало залучення $600 млн фінансування від Schwarz Digits (ІТ-підрозділ власника мережі Lidl). Окрім капіталу, німецький інвестор надасть доступ до власних центрів обробки даних, що значно посилить обчислювальні можливості підприємства.

Орієнтація на корпоративний сектор

На відміну від багатьох розробників, що орієнтовані на масового користувача, об'єднана компанія зосередиться виключно на B2B-сегменті. Обидва розробники спеціалізуються на створенні великих мовних моделей для великого бізнесу з метою надання складних рішень для автоматизації процесів, а також для державних установ шляхом розробки захищених систем для урядових структур.

Консолідація ресурсів дозволить Cohere та Aleph Alpha запропонувати альтернативу американським рішенням, забезпечуючи високу якість та відповідність європейським стандартам безпеки даних.

Нагадаємо, Deutsche Telekom планує створити найбільшу телефонну компанію світу через злиття з T-Mobile US. У разі успіху угоди на ринку з'явиться новий світовий лідер галузі, чия капіталізація перевищить показники китайського гіганта China Mobile.