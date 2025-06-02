Промышленность Украины продолжает сокращаться, ситуация сложная – Гетманцев

Ситуация в промышленности Украины остается сложной, несмотря на положительные сигналы в отдельных секторах. По итогам первого квартала 2025 г. объемы промышленного производства сократились на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

Снижение темпов наблюдается с начала года: в январе падение составило 4,8%, за два месяца – 6,0%, а за квартал снижение продолжилось еще на один десятый процентный пункт.

По его словам, наибольшее падение зафиксировано в добывающей промышленности, где спад составил пятнадцать процентов.

Перерабатывающая промышленность также демонстрирует негативную динамику, хотя темпы снижения здесь несколько медленнее минус 2,1%. В пищевой отрасли падение производства составляет 12,3%. Незначительный рост производства мяса, рыбной, фруктовой и овощной продукции не смог компенсировать существенное сокращение выпуска масла, муки, хлебобулочных изделий и сахара, последний из которых сократился почти на восемьдесят четыре процента.

В легкой промышленности динамика роста замедляется: если в январе фиксировался рост почти на двадцать девять процентов, то по итогам квартала всего 8,7%. При нынешней тенденции в середине этого года этот сектор рискует перейти к отрицательным показателям.

Металлургическая отрасль также показывает признаки замедления. Темпы роста сократились до 7,9% с 11,7% в начале года. Производство чугуна, стали и ферросплавов уменьшилось до 6,4%, а объем выпуска продукции первичной обработки стали рост в январе изменил спад в первом квартале — минус 1,6%.

Нефтеперерабатывающая отрасль сократилась почти на двадцать процентов. Вместо этого машиностроение несколько улучшило показатели: по падению более чем на семь процентов в январе до роста на 1,9% по итогам квартала. Впрочем, и здесь есть проблемные направления — в частности, сокращение производства металлообрабатывающих машин и специализированного оборудования более чем на двадцать процентов.

По его словам, продолжающаяся война продолжает истощать украинскую промышленность. В частности, в прифронтовых регионах, где уровень рисков остается критически высоким, требуется целенаправленная поддержка бизнеса и промышленных предприятий. По словам Гетманцева, отрасль нуждается в квалифицированных кадрах, инвестициях, долгосрочном кредитовании и страховании военных рисков, чтобы восстанавливаться и модернизироваться.

Гетманцев добавил, что, несмотря на сложную ситуацию, в первом квартале предприятия промышленного сектора в общей сложности получили более 91 миллиарда гривен прибыли. Однако эта цифра не учитывает более 32 миллиардов гривен убытков, приходящихся на убыточные предприятия, которые составляют более половины общего отрицательного финансового результата во всех секторах экономики.

Как подытожил Гетманцев, преодоление негативной динамики требует системного анализа причин падения производства в наиболее уязвимых подотраслях и тесном сотрудничестве государства с бизнесом.

Добавим, Украина реформирует свой минерально-сырьевой сектор, пострадавший от лет войны, надеясь раскрыть его огромный потенциал и привлечь миллиарды долларов инвестиций благодаря соглашению с США по поводу полезных ископаемых.