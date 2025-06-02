Промисловість України продовжує скорочуватися, ситуація складна - Гетманцев

Ситуація у промисловості України залишається складною, попри окремі позитивні сигнали в окремих секторах. За підсумками першого кварталу 2025 року обсяги промислового виробництва скоротилися на 6,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Зниження темпів спостерігається від початку року: у січні падіння становило 4,8%, за два місяці – 6,0%, а за квартал зниження продовжилося ще на одну десяту відсоткового пункту.

За його словами, найбільше падіння зафіксовано у добувній промисловості, де спад склав п’ятнадцять відсотків. Видобуток металевих руд зменшився на чотири відсотки, нафти й газу – майже на п’ятнадцять, а вугілля – понад сорок два відсотки.

Переробна промисловість також демонструє негативну динаміку, хоча темпи зниження тут дещо повільніші — мінус 2,1%. У харчовій галузі падіння виробництва становить 12,3%. Незначне зростання виробництва м’яса, рибної, фруктової та овочевої продукції не змогло компенсувати істотне скорочення випуску олії, борошна, хлібобулочних виробів і цукру, останній з яких скоротився майже на вісімдесят чотири відсотки.

У легкій промисловості динаміка зростання уповільнюється: якщо в січні фіксувалося зростання майже на двадцять дев’ять відсотків, то за підсумками кварталу — лише 8,7%. За нинішньої тенденції в середині року цей сектор ризикує перейти до від’ємних показників.

Металургійна галузь також демонструє ознаки уповільнення. Темпи зростання скоротилися до 7,9% з 11,7% на початку року. Виробництво чавуну, сталі та феросплавів зменшилось до 6,4%, а обсяг випуску продукції первинного оброблення сталі зростання у січні змінив на спад у першому кварталі — мінус 1,6%.

Нафтопереробна галузь скоротилася майже на двадцять відсотків. Натомість машинобудування дещо покращило показники: з падіння на понад сім відсотків у січні до зростання на 1,9% за підсумками кварталу. Втім, і тут є проблемні напрямки — зокрема, скорочення виробництва металообробних машин та спеціалізованого обладнання на понад двадцять відсотків.

За його словами, триваюча війна продовжує виснажувати українську промисловість. Зокрема, у прифронтових регіонах, де рівень ризиків залишається критично високим, потрібна цілеспрямована підтримка бізнесу та промислових підприємств. За словами Гетманцева, галузь потребує кваліфікованих кадрів, інвестицій, довгострокового кредитування та страхування воєнних ризиків, щоб відновлюватися і модернізуватися.

Гетманцев додав, що попри складну ситуацію, у першому кварталі підприємства промислового сектору загалом отримали понад 91 мільярд гривень прибутку. Проте ця цифра не враховує понад 32 мільярди гривень збитків, які припадають на збиткові підприємства, і які становлять більш як половину загального негативного фінансового результату в усіх секторах економіки.

Як підсумував Гетманцев, подолання негативної динаміки потребує системного аналізу причин падіння виробництва у найбільш уразливих підгалузях і тісної співпраці держави з бізнесом.

Додамо, Україна реформує свій мінерально-сировинний сектор, який постраждав від років війни, сподіваючись розкрити його величезний потенціал та залучити мільярди доларів інвестицій завдяки угоді з США щодо корисних копалин.