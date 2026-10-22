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Работа в Украине для иностранцев: правительство предлагает новый цифровой механизм

работа
В Украине планируют цифровизировать подтверждение квалификации иностранцев / Depositphotos

Министерство экономики и окружающей среды Украины предложило ввести экспериментальный проект по цифровому подтверждению квалификации иностранцев и лиц без гражданства, планирующих иммигрировать в Украину для трудоустройства. Проект предусматривает ежегодное формирование перечня дефицитных профессий, а также представление документов через систему "Горизонт" или приложение портала "Действие".

Как пишет Dilo, об этом свидетельствует проект постановления о внедрении экспериментального проекта по усовершенствованию и цифровизации процесса подтверждения квалификации иностранцев.

Какие профессии будут востребованы

Согласно проекту , Государственный центр занятости ежегодно до 31 декабря будет формировать перечень профессий и квалификационных требований к специалистам и рабочим, потребность в которых предлагают удовлетворять путем привлечения иностранных работников.

В перечень будут включать профессии, по которым украинская экономика нуждается в дополнительных кадрах.

Как иностранцы смогут подтвердить квалификацию

Иностранцы, профессии которых войдут в список, смогут подать документы в электронном формате через систему «Горизонт» или мобильное приложение портала «Действие».

Для этого нужно будет предоставить:

  • заявление;
  • документы об образовании;
  • подтверждение опыта работы;
  • трудовой договор или официальное предложение о трудоустройстве.

Проверкой данных сведений будет заниматься Государственный центр занятости совместно с Министерством образования и науки, Министерством цифровой трансформации и Службой безопасности Украины.

Если проверка завершится положительным решением, Минэкономики будет выдавать документ в поддержку заявления иностранца о предоставлении разрешения на иммиграцию.

Сколько будет длиться эксперимент

Проект разработали Министерство экономики и окружающей среды совместно с Минобразования, Минцифры, СБУ и Государственным центром занятости.

Предполагается, что эксперимент будет действовать во время военного положения и еще три месяца после его прекращения или отмены. В то же время, общая продолжительность проекта не будет превышать двух лет.

Речь идет о проекте экспериментального механизма , а не о уже введенных правилах трудоустройства иностранцев.

Напомним, с 4 декабря 2026 г. предприятия в Украине не смогут продолжать работу во время "желтого" уровня воздушной тревоги только с согласия трудового коллектива. Для работы при дроновой угрозе объект должен быть снабжен укрытием, другим защитным сооружением или надлежащим образом обустроенным безопасным пространством для работников и посетителей.

Бизнес не должен строить отдельное укрытие. В предусмотренных законодательством случаях работодатель может обустроить безопасное пространство непосредственно в здании.

Автор:
Ольга Опенько

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