Робота в Україні для іноземців: уряд пропонує новий цифровий механізм

Міністерство економіки та довкілля України запропонувало запровадити експериментальний проєкт із цифрового підтвердження кваліфікації іноземців та осіб без громадянства, які планують іммігрувати в Україну для працевлаштування. Проєкт передбачає щорічне формування переліку дефіцитних професій, а також подання документів через систему “Обрій” або застосунок порталу “Дія”.

Як пише Dilo, про це свідчить проєкт постанови про запровадження експериментального проєкту щодо вдосконалення та цифровізації процесу підтвердження кваліфікації іноземців.

Які професії будуть затребувані

Згідно з проєктом, Державний центр зайнятості щороку до 31 грудня формуватиме перелік професій і кваліфікаційних вимог до спеціалістів та робітників, потребу в яких пропонують задовольняти шляхом залучення іноземних працівників.

До переліку включатимуть професії, за якими українська економіка потребує додаткових кадрів.

Як іноземці зможуть підтвердити кваліфікацію

Іноземці, професії яких увійдуть до переліку, зможуть подати документи в електронному форматі через систему «Обрій» або мобільний застосунок порталу «Дія».

Для цього потрібно буде надати:

заяву;

документи про освіту;

підтвердження досвіду роботи;

трудовий договір або офіційну пропозицію працевлаштування.

Перевіркою поданих відомостей займатиметься Державний центр зайнятості спільно з Міністерством освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації та Службою безпеки України.

Якщо перевірка завершиться позитивним рішенням, Мінекономіки видаватиме документ на підтримку заяви іноземця про надання дозволу на імміграцію.

Скільки триватиме експеримент

Проєкт розробили Міністерство економіки та довкілля спільно з Міносвіти, Мінцифри, СБУ та Державним центром зайнятості.

Передбачається, що експеримент діятиме протягом воєнного стану та ще три місяці після його припинення або скасування. Водночас загальна тривалість проєкту не перевищуватиме двох років.

Наразі йдеться про проєкт експериментального механізму, а не про вже запроваджені правила працевлаштування іноземців.

Нагадаємо, з 4 грудня 2026 року підприємства в Україні не зможуть продовжувати роботу під час "жовтого" рівня повітряної тривоги лише за згодою трудового колективу. Для роботи за дронової загрози об’єкт має бути забезпечений укриттям, іншою захисною спорудою або належно облаштованим безпечним простором для працівників і відвідувачів.

Бізнес не зобов’язаний будувати окреме укриття. У передбачених законодавством випадках, роботодавець може облаштувати безпечний простір безпосередньо у будівлі.