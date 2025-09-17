Южная Корея профинансирует закупку 20 скоростных электропоездов для Украины: детали

Украина ведет переговоры с Республикой Корея о финансировании закупки 20 скоростных электропоездов, что позволит существенно увеличить объемы пассажирских перевозок и обновить парк "Укрзализныци".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение УЗ.

По словам министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, украинская железная дорога выполняет сегодня уникальную роль: она обеспечивает мобильность миллионов людей, осуществляет медицинские и эвакуационные перевозки, а также доставку гуманитарных грузов. В то же время враг системно уничтожает подвижной состав "Укрзализныци", в частности, недавно обстрелял поезд "Интерсити".

Именно поэтому обновление подвижного состава крайне важно. Закупка новых электропоездов корейского производства поможет снизить дефицит мест в пиковые периоды и сделать перевозки более быстрыми и удобными.

Во время командировки в Южную Корею Кулеба встретился с производителями пассажирского подвижного состава.

Кулеба подчеркнул, что сотрудничество с корейскими компаниями открывает путь к созданию современной и устойчивой транспортной системы, способной работать даже в самые сложные времена. Он также подчеркнул, что закупка должна состояться через прозрачный и открытый конкурс.

Республика Корея уже открыла для Украины возможность получить льготное финансирование на сумму до 2,1 миллиарда долларов в период с 2024 по 2029 годы. Это один из самых больших финансовых инструментов поддержки Украины от партнеров в Азии. Первый транш в размере 100 миллионов долларов помог сохранить финансовую стабильность государства и обеспечить своевременные социальные выплаты.

Напомним, в ночь на 17 сентября в результате атаки страны-агрессора РФ было повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за обесточивания задерживается более 40 поездов как международного, так и местного назначения.