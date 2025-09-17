"Укрзализныця" возобновляет движение после ночных обстрелов: какие изменения произошли в расписании поездов

В результате ночной вражеской атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины движение поездов было временно изменено. "Укрзализныця" работает над восстановлением питания и минимизацией задержек, но некоторые рейсы продолжают курсировать с изменениями в расписании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

"Ряд поездов в результате атаки продолжает курсировать с задержками, однако железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить время задержки поездов, в частности - меняют маршрут поездов, чтобы обратные рейсы отправились как можно ближе к своему графику", - отметили в компании.

Изменения в расписании поездов

Вот ключевые изменения, о которых следует знать пассажирам:

поезд №116/115 Черновцы – Запорожье теперь будет курсировать только на станцию Днепр. Для пассажиров, следующих в Запорожье, организована пересадка на поезд №5. Аналогично, пассажиры обратного рейса №115/116 Запорожье – Черновцы будут сначала ехать в вагонах поезда №6 в Днепр;

поезд №86 Львов – Запорожье будет двигаться только к Днепру. Обратный рейс №127 Запорожья – Львов отправится уже из Днепра. Между Днепром и Запорожьем пассажиров будут доставлять дополнительные вагоны;

поезд №79/80 Днепр – Львов будет следовать только в Киев. Далее пассажиров пересадят на дополнительный поезд во Львов. Обратный рейс №80 Львов – Днепр будет также отправляться дополнительным составом.

Кроме того, для поезда №119 Днепр – Хелм также изменен маршрут в обход Киева, чтобы сократить время задержки. По станции Хелм "Укрзализныця" работает с польской стороной для организации автобусов, чтобы доставить пассажиров дальше.

Пассажиров из Херсона, следующих поездами №101/102 Херсон – Краматорск и №109/110 Херсон – Львов, будут доставлять в Николаев дополнительными вагонами для пересадки на основные рейсы.

"Укрзализныця" просит пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением на официальных ресурсах.

Напомним, в ночь на 17 сентября в результате атаки страны-агрессора РФ была повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за обесточивания задерживается более 40 поездов как международного, так и местного назначения.