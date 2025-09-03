Запланована подія 2

Из-за повреждений инфраструктуры "Укрзализныця" временно изменила маршруты ряда поездов: детали

поезд
УЗ сменила ряд маршрутов. / Укрзалізниця

Из-за российских обстрелов "Укрзализныця" временно изменила маршруты некоторых поездов, но делает все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденную инфраструктуру и вернуть движение к привычному графику.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Железнодорожники продолжают восстанавливать поврежденную врагом инфраструктуру и делают все возможное, чтобы минимизировать отставание поездов от графика и вернуть их на свои маршруты", - отметили в компании.

Сейчас есть временные изменения в маршрутах курсирования некоторых поездов:

  • поезд №116/115 Черновцы – Запорожье будет курсировать только до станции Днепр . Пассажиров, следовавших к/со станции Запорожья, будут подвезены поездом №6/5 Запорожье – Ясиня;
  • поезд №86 Львов – Запорожье также будет курсировать только до станции Днепр. Пассажиров на участке Днепр – Запорожье будут подвозить дополнительными рейсами. В частности, для подвоза предназначен поезд №228 Запорожье – Днепр, отправляющийся из Запорожья в 11:18. Пассажиров, следовавших в Запорожье этими поездами, будут пересажены в Днепре на электропоезда ;
  • поезд №128 Запорожье - Львов также будет курсировать по измененному маршруту и отправится со станции Днепр вместо Запорожья. Пассажиры со станции Запорожья в Днепр могут отправиться на поезде №228 Запорожье - Днепр.

Напомним, российская оккупационная армия ночью 3 сентября атаковала железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области, в результате чего более 20 поездов будут курсировать с задержками.

Автор:
Татьяна Ковальчук