Запланована подія 2

Через пошкодження інфраструктури "Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрути низки поїздів: деталі

поїзд
УЗ змінила низку маршрутів. / Укрзалізниця

Через російські обстріли "Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрути деяких поїздів, але робить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджену інфраструктуру та повернути рух до звичного графіка.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

"Залізничники продовжують відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру та роблять усе можливе, щоб мінімізувати відставання поїздів від графіка та повернути їх на свої маршрути", — зазначили в компанії.

Наразі маємо тимчасові зміни в маршрутах курсування деяких поїздів:

  • поїзд №116/115 Чернівці – Запоріжжя курсуватиме лише до станції Дніпро. Пасажирів, які прямували до/зі станції Запоріжжя, буде підвезено поїздом №6/5 Запоріжжя – Ясиня; 
  • поїзд №86 Львів – Запоріжжя також курсуватиме лише до станції Дніпро. Пасажирів на ділянці Дніпро – Запоріжжя підвозитимуть додатковими рейсами. Зокрема, для підвезення призначено поїзд №228 Запоріжжя – Дніпро, який вирушає із Запоріжжя об 11:18. Пасажирів, які прямували до Запоріжжя цими поїздами, буде пересаджено в Дніпрі на електропоїзди
  • поїзд №128 Запоріжжя - Львів також курсуватиме зміненим маршрутом і відправиться зі станціі Дніпро замість Запоріжжя. Пасажири зі станції Запоріжжя до Дніпра можуть відправитись поїздом №228 Запоріжжя - Дніпро.

Нагадаємо, російська окупаційна армія вночі 3 вересня атакувала залізничну інфраструктуру в Кіровоградській області, унаслідок чого понад 20 поїздів курсуватимуть з затримками.

Автор:
Тетяна Ковальчук