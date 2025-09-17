Запланована подія 2

"Укрзалізниця" відновлює рух після нічних обстрілів: які зміни відбулися в розкладі поїздів

"Укрзалізниця"
Рух поїздів змінено через нічний обстріл інфрастуртури "Укрзалізниці".

Внаслідок нічної ворожої атаки на залізничну інфраструктуру України рух потягів було тимчасово змінено. "Укрзалізниця" працює над відновленням живлення та мінімізацією затримок, але деякі рейси продовжують курсувати із змінами в розкладі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

"Низка поїздів внаслідок атаки продовжує курсувати із затримками, проте залізничники роблять все можливе, щоб скоротити час затримки поїздів, зокрема - змінюють маршрут поїздів, щоб зворотні рейси відправились якомога ближче до свого графіку", — зазначили в компанії.

Зміни в розкладі поїздів

Ось ключові зміни, про які варто знати пасажирам:

  • поїзд №116/115 Чернівці – Запоріжжя тепер курсуватиме лише до станції Дніпро. Для пасажирів, які прямують до Запоріжжя, організовано пересадку на поїзд №5. Аналогічно, пасажири зворотного рейсу №115/116 Запоріжжя – Чернівці спочатку їхатимуть у вагонах поїзда №6 до Дніпра; 
  • поїзд №86 Львів – Запоріжжя рухатиметься лише до Дніпра. Зворотний рейс №127 Запоріжжя – Львів відправиться вже з Дніпра. Між Дніпром та Запоріжжям пасажирів доставлятимуть додаткові вагони; 
  • поїзд №79/80 Дніпро – Львів слідуватиме лише до Києва. Далі пасажирів пересадять на додатковий поїзд до Львова. Зворотний рейс №80 Львів – Дніпро також відправлятиметься додатковим складом.

Крім того, для поїзд у№119 Дніпро – Хелм також змінено маршрут в обхід Києва, щоб скоротити час затримки. По станції Хелм "Укрзалізниця" працює з польською стороною для організації автобусів, щоб доставити пасажирів далі.

Пасажирів з Херсона, які прямують поїздами №101/102 Херсон – Краматорськ та №109/110 Херсон – Львів, доставлятимуть до Миколаєва додатковими вагонами для пересадки на основні рейси.

"Укрзалізниця" просить пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах і стежити за оновленнями на офіційних ресурсах.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня внаслідок атаки країни-агресора РФ  було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через знеструмлення затримуються понад 40 потягів як міжнародного, так і місцевого призначення.

Автор:
Тетяна Ковальчук