"Укрзалізниця" відновлює рух після нічних обстрілів: які зміни відбулися в розкладі поїздів

Внаслідок нічної ворожої атаки на залізничну інфраструктуру України рух потягів було тимчасово змінено. "Укрзалізниця" працює над відновленням живлення та мінімізацією затримок, але деякі рейси продовжують курсувати із змінами в розкладі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

"Низка поїздів внаслідок атаки продовжує курсувати із затримками, проте залізничники роблять все можливе, щоб скоротити час затримки поїздів, зокрема - змінюють маршрут поїздів, щоб зворотні рейси відправились якомога ближче до свого графіку", — зазначили в компанії.

Зміни в розкладі поїздів

Ось ключові зміни, про які варто знати пасажирам:

поїзд №116/115 Чернівці – Запоріжжя тепер курсуватиме лише до станції Дніпро. Для пасажирів, які прямують до Запоріжжя, організовано пересадку на поїзд №5. Аналогічно, пасажири зворотного рейсу №115/116 Запоріжжя – Чернівці спочатку їхатимуть у вагонах поїзда №6 до Дніпра;

тепер курсуватиме лише до станції Дніпро. Для пасажирів, які прямують до Запоріжжя, організовано пересадку на поїзд №5. Аналогічно, пасажири зворотного рейсу №115/116 Запоріжжя – Чернівці спочатку їхатимуть у вагонах поїзда №6 до Дніпра; поїзд №86 Львів – Запоріжжя рухатиметься лише до Дніпра. Зворотний рейс №127 Запоріжжя – Львів відправиться вже з Дніпра. Між Дніпром та Запоріжжям пасажирів доставлятимуть додаткові вагони;

рухатиметься лише до Дніпра. Зворотний рейс №127 Запоріжжя – Львів відправиться вже з Дніпра. Між Дніпром та Запоріжжям пасажирів доставлятимуть додаткові вагони; поїзд №79/80 Дніпро – Львів слідуватиме лише до Києва. Далі пасажирів пересадять на додатковий поїзд до Львова. Зворотний рейс №80 Львів – Дніпро також відправлятиметься додатковим складом.

Крім того, для поїзд у№119 Дніпро – Хелм також змінено маршрут в обхід Києва, щоб скоротити час затримки. По станції Хелм "Укрзалізниця" працює з польською стороною для організації автобусів, щоб доставити пасажирів далі.

Пасажирів з Херсона, які прямують поїздами №101/102 Херсон – Краматорськ та №109/110 Херсон – Львів, доставлятимуть до Миколаєва додатковими вагонами для пересадки на основні рейси.

"Укрзалізниця" просить пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах і стежити за оновленнями на офіційних ресурсах.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня внаслідок атаки країни-агресора РФ було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через знеструмлення затримуються понад 40 потягів як міжнародного, так і місцевого призначення.