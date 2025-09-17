Запланована подія 2

Південна Корея профінансує закупівлю 20 швидкісних електропоїздів для України: деталі

Корея
Корея допоможе Україні закупити 20 швидкісних електропоїздів / Міністерство розвитку громад та територій України

Україна веде переговори з Республікою Корея про фінансування закупівлі 20 швидкісних електропоїздів, що дозволить суттєво збільшити обсяги пасажирських перевезень та оновити парк "Укрзалізниці".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення УЗ.

За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, українська залізниця сьогодні виконує унікальну роль: вона забезпечує мобільність мільйонів людей, здійснює медичні та евакуаційні перевезення, а також доставку гуманітарних вантажів. Водночас ворог системно знищує рухомий склад "Укрзалізниці", зокрема нещодавно обстріляв поїзд "Інтерсіті".

Саме тому оновлення рухомого складу є вкрай важливим. Закупівля нових електропоїздів корейського виробництва допоможе зменшити дефіцит місць у пікові періоди та зробити перевезення швидшими і зручнішими.

 Під час відрядження до Південної Кореї Кулеба зустрівся з виробниками пасажирського рухомого складу. 

Він наголосив, що співпраця з корейськими компаніями відкриває шлях до створення сучасної та стійкої транспортної системи, здатної працювати навіть у найскладніші часи. Він також підкреслив, що закупівля має відбутися через прозорий і відкритий конкурс.

Зазначається, що Південна Корея вже відкрила для України можливість отримати пільгове фінансування на суму до 2,1 мільярда доларів у період з 2024 по 2029 роки. Це один із найбільших фінансових інструментів підтримки України від партнерів у Азії. Перший транш у розмірі 100 мільйонів доларів уже допоміг зберегти фінансову стабільність держави та забезпечити своєчасні соціальні виплати.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня внаслідок атаки країни-агресора РФ  було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через знеструмлення затримуються понад 40 потягів як міжнародного, так і місцевого призначення.

Автор:
Тетяна Гойденко