Результаты торгов ФГВФЛ: за сколько продали активы банков-банкротов в феврале
В феврале в системе Prozorro.Продажи состоялось 10 успешных аукционов по реализации имущества пяти банков, находящихся в процессе ликвидации на общую сумму 8,6 млн грн. Все полученные от продажи активов средства направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Все вырученные от продажи ресурсы будут направлены Фондом гарантирования вкладов физических лиц на расчеты с кредиторами соответствующих финансовых учреждений.
Структура реализуемого имущества и активов
Наибольшую долю поступлений обеспечила продажа недвижимого имущества, что составило 44,3% от общей суммы.
Кроме недвижимости, был реализован пул активов одного из банков на сумму 1,7 млн. грн.
Продажа транспортных средств и портфеля кредитов физических лиц принесла по 1,5 млн грн соответственно. Также в феврале через электронные торги были реализованы предметы искусства на сумму 0,01 млн. грн.
Статистика успешных аукционов по итогам месяца в разрезе банков:
- АО "Коминвестбанк" - 4,8 млн грн;
- АО "Банк Форвард" - 1,7 млн грн;
- АО "Мегабанк" – 1,5 млн грн;
- АО "МР Банк" – 0,5 млн грн;
- ПАО "Проминвестбанк" – более 0,1 млн грн.
Директор департамента консолидированных продаж активов Фонда Александр Кульчицкий отметил, что на аукционах сохраняется спрос не только на недвижимость или транспорт, но и на кредиты – в феврале их продажа принесла 1,5 млн грн.
По его словам, группировка нескольких активов банка в один лот доказала свою эффективность на открытых торгах. Такой подход позволяет системно формировать спрос и создавать конкурентную среду для получения справедливой рыночной стоимости имущества, непосредственно влияющей на объем выплат кредиторам.
Напомним, в течение 2025 года общие поступления в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составили 4,93 млрд грн. Эти средства формируют реальную базу для удовлетворения требований кредиторов в очередности, определенной законодательством.