Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,72

+0,26

EUR

50,83

+0,37

Наличный курс:

USD

43,86

43,60

EUR

51,27

50,96

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Результаты торгов ФГВФЛ: за сколько продали активы банков-банкротов в феврале

гривны
Продажа активов банков в феврале принесла 8,6 млн грн / Depositphotos

В феврале в системе Prozorro.Продажи состоялось 10 успешных аукционов по реализации имущества пяти банков, находящихся в процессе ликвидации на общую сумму 8,6 млн грн. Все полученные от продажи активов средства направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Все вырученные от продажи ресурсы будут направлены Фондом гарантирования вкладов физических лиц на расчеты с кредиторами соответствующих финансовых учреждений.

Структура реализуемого имущества и активов

Наибольшую долю поступлений обеспечила продажа недвижимого имущества, что составило 44,3% от общей суммы.

Кроме недвижимости, был реализован пул активов одного из банков на сумму 1,7 млн. грн.

Продажа транспортных средств и портфеля кредитов физических лиц принесла по 1,5 млн грн соответственно. Также в феврале через электронные торги были реализованы предметы искусства на сумму 0,01 млн. грн.

Статистика успешных аукционов по итогам месяца в разрезе банков:

  • АО "Коминвестбанк" - 4,8 млн грн;
  • АО "Банк Форвард" - 1,7 млн грн;
  • АО "Мегабанк" – 1,5 млн грн;
  • АО "МР Банк" – 0,5 млн грн;
  • ПАО "Проминвестбанк" – более 0,1 млн грн.

Директор департамента консолидированных продаж активов Фонда Александр Кульчицкий отметил, что на аукционах сохраняется спрос не только на недвижимость или транспорт, но и на кредиты – в феврале их продажа принесла 1,5 млн грн.

По его словам, группировка нескольких активов банка в один лот доказала свою эффективность на открытых торгах. Такой подход позволяет системно формировать спрос и создавать конкурентную среду для получения справедливой рыночной стоимости имущества, непосредственно влияющей на объем выплат кредиторам.

Напомним, в течение 2025 года общие поступления в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составили 4,93 млрд грн. Эти средства формируют реальную базу для удовлетворения требований кредиторов в очередности, определенной законодательством.

Автор:
Татьяна Бессараб