Читать на русском

Результати торгів ФГВФО: за скільки продали активи банків-банкрутів у лютому

гривні
Продаж активів банків у лютому приніс 8,6 млн грн / Depositphotos

Протягом лютого в системі Prozorro.Продажі відбулося 10 успішних аукціонів з реалізації майна п’яти банків, що перебувають у процесі ліквідації на загальну суму 8,6 млн грн. Усі отримані від продажу активів кошти спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Усі отримані від продажу ресурси будуть спрямовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на розрахунки з кредиторами відповідних фінансових установ.

Структура реалізованого майна та активів

Найбільшу частку надходжень забезпечив продаж нерухомого майна, що склало 44,3% від загальної суми.

Окрім нерухомості, було реалізовано пул активів одного з банків на суму 1,7 млн грн.

Продаж транспортних засобів та портфеля кредитів фізичних осіб принесли по 1,5 млн грн відповідно. Також у лютому через електронні торги було реалізовано предмети мистецтва на суму 0,01 млн грн.

Статистика успішних аукціонів за підсумками місяця у розрізі банків:

  • АТ "Комінвестбанк" — 4,8 млн грн;
  • АТ "Банк Форвард" — 1,7 млн грн;
  • АТ "Мегабанк" – 1,5 млн грн;
  • АТ "МР Банк" – 0,5 млн грн;
  • ПАТ "Промінвестбанк" – понад 0,1 млн грн.

Директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду Олександр Кульчицький відзначив, що на аукціонах зберігається попит не лише на нерухомість чи транспорт, а й на кредити – у лютому їх продаж приніс 1,5 млн грн.

За його словами, групування кількох активів банку в один лот довело свою ефективність на відкритих торгах. Такий підхід дозволяє системно формувати попит і створювати конкурентне середовище для отримання справедливої ринкової вартості майна, що безпосередньо впливає на обсяг виплат кредиторам.

Нагадаємо, протягом 2025 року загальні надходження до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склали 4,93 млрд грн. Ці кошти формують реальну базу для задоволення вимог кредиторів у черговості, визначеній законодавством.

Автор:
Тетяна Бесараб