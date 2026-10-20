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Румыния ограничит въезд внеплановых грузовых поездов в порт Констанца

Румынский порт Констанца
Румынский порт Констанца отменяет приоритет для внеплановых поездов

Министерство транспорта Румынии подготовило проект приказа, который запретит доступ к порту Констанца для грузовых поездов, прибывающих вне утвержденного графика.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на румынское издание PS News .

По словам министра транспорта страны Раду Мируце, новые правила призваны упорядочить планирование железнодорожных грузоперевозок — от прихода судов и маневровой работы до транзита по территории Румынии и подачи вагонов под погрузку.

Согласно документу, пропуск внеплановых поездов впереди уже имеющих определенное место в очереди будет строго запрещен. В случае нарушения этого правила, железнодорожные операторы рискуют потерять очередь на загрузку и получить повышенные штрафы.

Также проект регулирует ответственность за задержки:

  • Если поезд опоздал по вине национального перевозчика CFR: штрафы к железнодорожному и портовому операторам не будут применяться, а вместо задержанного состава смогут принять другой поезд по согласованному расписанию.
  • Если задержка произошла по вине частного железнодорожного оператора: санкции будут наложены непосредственно на него, тогда как морской оператор ответственности не будет нести.

Министр подчеркнул, что нынешняя практика приводила к длительному простою вагонов на подходах к порту, пока другие поезда получали приоритет. Это фактически превращало вагоны в «склады на колесах» и блокировало грузовую логистику.

В настоящее время проект приказа вынесен на общественное обсуждение.

Напомним, Украина и Румыния планируют увеличить количество поездов в Констанцу до 10 пар в сутки. Для этого румынская сторона обязалась ускорить ремонтные работы на своей территории.

Ранее сообщалось, что украинское зерно составило всего 7% грузов в Констанце за два месяца. С начала нового сезона через румынский порт Констанца прошло около 8 млн. тонн грузов, однако на транзитное украинское зерно пришлось лишь около 550 тыс. тонн, или почти 7% от общего объема.

Автор:
Татьяна Бессараб

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