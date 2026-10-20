Румунія обмежить в'їзд позапланових вантажних поїздів до порту Констанца

Міністерство транспорту Румунії підготувало проєкт наказу, який заборонить доступ до порту Констанца для вантажних поїздів, що прибувають поза затвердженим графіком.

Про це повідомляє Dilo, з посиланням на румунське видання PS News.

За словами міністра транспорту країни Раду Міруце, нові правила покликані впорядкувати планування залізничних вантажоперевезень — від приходу суден і маневрової роботи до транзиту територією Румунії та подачі вагонів під завантаження.

Згідно з документом, пропуск позапланових поїздів попереду тих, які вже мають визначене місце в черзі, буде суворо заборонено. У разі порушення цього правила залізничні оператори ризикують втратити чергу на завантаження та отримати підвищені штрафи.

Також проєкт регулює відповідальність за затримки:

Якщо поїзд запізнився з вини національного перевізника CFR: штрафи до залізничного та портового операторів не застосовуватимуть, а замість затриманого складу зможуть прийняти інший поїзд із погодженого розкладу.

штрафи до залізничного та портового операторів не застосовуватимуть, а замість затриманого складу зможуть прийняти інший поїзд із погодженого розкладу. Якщо затримка сталася з вини приватного залізничного оператора: санкції накладуть безпосередньо на нього, тоді як морський оператор відповідальності не нестиме.

Міністр наголосив, що нинішня практика призводила до тривалого простою вагонів на підходах до порту, поки інші поїзди отримували пріоритет. Це фактично перетворювало вагони на «склади на колесах» і блокувало вантажну логістику.

Наразі проєкт наказу винесено на громадське обговорення.

Нагадаємо, Україна та Румунія планують збільшити кількість поїздів до Констанци до 10 пар на добу. Для цього румунська сторона зобов'язалася прискорити ремонтні роботи на своїй території.

Раніше повідомлялося, що українське зерно склало лише 7% вантажів у Констанці за понад два місяці. З початку нового сезону через румунський порт Констанца пройшло близько 8 млн тонн вантажів, однак на транзитне українське зерно припало лише близько 550 тис. тонн, або майже 7% загального обсягу.