Руслан Слободян стал новым главой НКРЭКУ

Члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 5 августа путем тайного голосования избрали новым главой регулятора Руслана Слободяна.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте регулятора.

О новом руководителе энергетического регулятора

У Руслана Слободяна более 28 лет опыта работы в энергетической отрасли. Профессиональную карьеру он начал в 1997 году как электромонтер, а затем прошел путь к руководящим должностям в электроэнергетике.

В разные годы Слободян работал главным инженером, директором и начальником Ярмолинецкого района электросетей. Также занимал должности заместителя генерального директора, директора по информационным технологиям и техническому директору АО "Хмельницкоблэнерго".

В 2021-2024 годах он возглавлял Государственную инспекцию энергетического надзора Украины, а с июля 2024 года является членом НКРЭКУ.

Согласно закону о НКРЭКУ, председатель комиссии организует деятельность регулятора и представляет его в отношениях с органами государственной власти, международными партнерами и другими учреждениями.

Предыдущий глава регулятора Юрий Власенко закончил свою двухлетнюю каденцию, возглавив комиссию в августе 2024 года.

Напомним, во время закрытого заседания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 2 августа 2024 года, путем тайного голосования был избран новый глава комиссии. Им стал Юрий Власенко.