Руслан Слободян став новим головою НКРЕКП

Члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 5 серпня шляхом таємного голосування обрали новим головою регулятора Руслана Слободяна.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті регулятора.

Про нового керівника енергетичного регулятора

Руслан Слободян має понад 28 років досвіду роботи в енергетичній галузі. Професійну кар'єру він розпочав у 1997 році як електромонтер, а згодом пройшов шлях до керівних посад в електроенергетиці.

У різні роки Слободян працював головним інженером, директором і начальником Ярмолинецького району електромереж. Також обіймав посади заступника генерального директора, директора з інформаційних технологій і технічного директора АТ "Хмельницькобленерго".

У 2021–2024 роках він очолював Державну інспекцію енергетичного нагляду України, а з липня 2024 року є членом НКРЕКП.

Відповідно до закону про НКРЕКП, голова комісії організовує діяльність регулятора та представляє його у відносинах з органами державної влади, міжнародними партнерами та іншими установами.

Попередній голова регулятора Юрій Власенко закінчив свою дворічну каденцію, очоливши комісію в серпні 2024 року.

Нагадаємо, під час закритого засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 2 серпня 2024 року, шляхом таємного голосування було обрано нового голову комісії. Ним став Юрій Власенко.