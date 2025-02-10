Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

-0,00

EUR

42,98

-0,00

Наличный курс:

USD

41,74

41,75

EUR

43,45

43,29

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Служба 112 получит от ЕИБ 40 млн евро для улучшения услуг

Служба 112 получит от ЕИБ 40 млн евро для улучшения услуг
Более 260 специалистов отвечают на звонки граждан. Фото: МВД

Служба 112 получит финансирование в размере 40 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

 

Это стало известно во время визита министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, президентки ЕИБ Нади Кальвиньо и посла ЕС в Украине Катарины Матерновой в киевский центр Службы 112, передает Интерфакс-Украина.

Развитие Службы 112 стало важным достижением Министерства внутренних дел и Украины в целом, поскольку является составной частью евроинтеграционного процесса страны. Совместно с Европейским инвестиционным банком, команда МВД Украины работала над реализацией этого проекта с 2021 года, отметил Клименко.

Сейчас идет переход к его внедрению.

Работа Службы 112 в Украине

За полтора года полноценной работы Службы 112 в Украине обработано около 5 миллионов вызовов граждан.

В настоящее время более 260 специалистов отвечают на звонки граждан в Киеве, Львове и Днепре.

65 операторов владеют иностранными языками. В частности:

  • на английском;
  • на испанском;
  • на французском;
  • японском;
  • на корейском;
  • хорватском;
  • на чешском;
  • грузинском.

Кроме того, в Службу 112 могут обращаться также люди с недостатками слуха и зрения.

С помощью жестового языка было обработано более 24 тысяч обращений граждан.

"Служба спасения реагирует на те вызовы, которые очень важны для граждан Украины сейчас, а также будут очень важны в дальнейшем, даже после окончания войны, в продолжении пути Украины в Европейский Союз", — сказала президент ЕИБ.

Целью проекта является внедрение системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 на всей территории Украины.

Фото 2 — Служба 112 получит от ЕИБ 40 млн евро для улучшения услуг
Фото: МВД

Напомним, введение единого номера вызова экстренных служб стартовало в июле 2023 года в Киеве, а уже в сентябре в Киевской области.

Служба 112 – это "единственное окно" для обращения граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Она является альтернативой горячим линиям 101, 102, 103 и 104 и позволяет не тратить время на звонок в каждую службу отдельно.

Автор:
Ольга Опенько