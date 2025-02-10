Служба 112 получит от ЕИБ 40 млн евро для улучшения услуг

Служба 112 получит финансирование в размере 40 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Это стало известно во время визита министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, президентки ЕИБ Нади Кальвиньо и посла ЕС в Украине Катарины Матерновой в киевский центр Службы 112, передает Интерфакс-Украина.

Развитие Службы 112 стало важным достижением Министерства внутренних дел и Украины в целом, поскольку является составной частью евроинтеграционного процесса страны. Совместно с Европейским инвестиционным банком, команда МВД Украины работала над реализацией этого проекта с 2021 года, отметил Клименко.

Сейчас идет переход к его внедрению.

Работа Службы 112 в Украине

За полтора года полноценной работы Службы 112 в Украине обработано около 5 миллионов вызовов граждан.

В настоящее время более 260 специалистов отвечают на звонки граждан в Киеве, Львове и Днепре.

65 операторов владеют иностранными языками. В частности:

на английском;

на испанском;

на французском;

японском;

на корейском;

хорватском;

на чешском;

грузинском.

Кроме того, в Службу 112 могут обращаться также люди с недостатками слуха и зрения.

С помощью жестового языка было обработано более 24 тысяч обращений граждан.

"Служба спасения реагирует на те вызовы, которые очень важны для граждан Украины сейчас, а также будут очень важны в дальнейшем, даже после окончания войны, в продолжении пути Украины в Европейский Союз", — сказала президент ЕИБ.

Целью проекта является внедрение системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 на всей территории Украины.

Фото: МВД

Напомним, введение единого номера вызова экстренных служб стартовало в июле 2023 года в Киеве, а уже в сентябре в Киевской области.

Служба 112 – это "единственное окно" для обращения граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Она является альтернативой горячим линиям 101, 102, 103 и 104 и позволяет не тратить время на звонок в каждую службу отдельно.