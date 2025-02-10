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Служба 112 отримає від ЄІБ 40 млн євро для покращення послуг

Служба 112 отримає від ЄІБ 40 млн євро для покращення послуг
Понад 260 фахівців відповідають на дзвінки громадян. Фото: МВС

Служба 112 отримає фінансування у розмірі 40 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

 

Це стало відомо під час візиту міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, президентки ЄІБ Наді Кальвіньо та посла ЄС в Україні Катаріни Матернової до київського центру Служби 112, інформує Інтерфакс-Україна.

Розвиток Служби 112 став важливим досягненням для Міністерства внутрішніх справ та України в цілому, оскільки є складовою частиною євроінтеграційного процесу країни. Спільно з Європейським інвестиційним банком команда МВС України працювала над реалізацією цього проєкту з 2021 року, зазначив Клименко.

Зараз відбувається перехід до його впровадження.

Робота Служби 112 в Україні

За півтора року повноцінної роботи Служби 112 в Україні було оброблено близько 5 мільйонів викликів громадян.

Наразі понад 260 фахівців відповідають на дзвінки громадян у Києві, Львові і Дніпрі.

65 операторів володіють іноземними мовами. Зокрема:

  • англійською;
  • іспанською;
  •  французькою;
  •  японською;
  • корейською;
  •  хорватською;
  •  чеською;
  • грузинською.

Крім того, до Служби 112 можуть звертатися також люди з вадами слуху та зору.

За допомогою жестової мови було оброблено понад 24 тисячі звернень громадян.

"Служба порятунку реагує на ті виклики, які є дуже важливими для громадян України зараз, а також будуть дуже важливими в подальшому, навіть після закінчення війни, в продовження шляху України до Європейського Союзу", - сказала президентка ЄІБ.

Зазначається, що метою проєкту є впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 на всій території України.

Фото 2 — Служба 112 отримає від ЄІБ 40 млн євро для покращення послуг
Фото: МВС

Нагадаємо, впровадження єдиного номера виклику екстрених служб стартувало в липні 2023 року у Києві, а вже у вересні у Київській області.

Служба 112 - це "єдине вікно" для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації. Вона є альтернативою гарячим лініям 101, 102, 103 та 104 та дозволяє не  витрачати час на те, щоб дзвонити у кожну службу окремо.

Автор:
Ольга Опенько