Спрос на электромобили в Украине упал вдвое

В первом полугодии 2026 года украинский автопарк пополнили 15221 электромобиль с нулевым уровнем выбросов. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

Из общего количества зарегистрированных электромобилей 14 404 единицы составляли легковые автомобили. Их регистрации сократились на 53% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Коммерческих электромобилей зарегистрировали 817 единиц, что на 17% меньше, чем в прошлом.

Доля новой техники в регистрациях электромобилей составила 19%. В первом полугодии 2025 года этот показатель равнялся 18%.

Самыми популярными новыми электромобилями стали:

BYD Leopard 3 - 421 авто;

BYD Sea Lion 06 EV - 359 авто;

Zeekr 001 - 229 авто;

VW ID.Unyx - 203 авто;

Zeekr 7X - 172 авто.

Среди подержанных электромобилей, впервые зарегистрировавшихся в Украине, лидерами стали:

Nissan Leaf - 1 592 авто;

Tesla Model Y - 1 468 авто;

Tesla Model 3 - 1 355 авто;

Chevrolet Bolt - 613 авто;

Renault Zoe - 553 авто.

Заметим, автомобили с традиционными двигателями в первом полугодии 2026 года охватили около 62% украинского рынка новых легковых автомобилей. Более всего возросла доля дизельных моделей, в то время как электромобили потеряли более половины своей доли рынка.