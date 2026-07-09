Попит на електромобілі в Україні впав удвічі

У першому півріччі 2026 року український автопарк поповнили 15 221 електромобіль з нульовим рівнем викидів. Це вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".

Із загальної кількості зареєстрованих електромобілів 14 404 одиниці становили легкові авто. Їхні реєстрації скоротилися на 53% проти першого півріччя минулого року.

Комерційних електромобілів зареєстрували 817 одиниць, що на 17% менше, ніж торік.

Частка нової техніки в реєстраціях електромобілів становила 19%. У першому півріччі 2025 року цей показник дорівнював 18%.

Найпопулярнішими новими електромобілями стали:

BYD Leopard 3 — 421 авто;

BYD Sea Lion 06 EV — 359 авто;

Zeekr 001 — 229 авто;

VW ID.Unyx — 203 авто;

Zeekr 7X — 172 авто.

Серед вживаних електромобілів, які вперше зареєстрували в Україні, лідерами стали:

Nissan Leaf — 1 592 авто;

Tesla Model Y — 1 468 авто;

Tesla Model 3 — 1 355 авто;

Chevrolet Bolt — 613 авто;

Renault Zoe — 553 авто.

Зауважимо, автомобілі з традиційними двигунами у першому півріччі 2026 року охопили майже 62% українського ринку нових легковиків. Найбільше зросла частка дизельних моделей, тоді як електромобілі втратили понад половину своєї частки ринку.