Бензинові авто втратили позиції, дизельні – наростили частку: як змінилися паливні вподобання українців

У червні український авторинок відреагував на зміну цін на пальне: після здешевлення дизеля його частка у продажах зросла, тоді як бензинові авто втратили позиції в основних сегментах ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на статистику Інституту досліджень авторинку.

Головним бенефіціаром місяця стали дизельні автомобілі. Після зниження вартості дизельного пального до 77 грн за літр їхня сумарна ринкова частка зросла на 3,9%. Водночас бензинові авто втратили 3,4%.

На внутрішньому ринку вживаних авто зміни були помірнішими через інерційність цього сегмента. Бензинові автомобілі зберегли лідерство, але їхня частка знизилася на 0,3%. Дизельні авто наростили частку на 0,9% — до 26,9%.

Інтерес до електромобілів на внутрішньому ринку дещо знизився: їхня частка скоротилася на 0,5%. Авто з газобалонним обладнанням залишилися стабільними та утримали близько 20% внутрішніх перепродажів.

В імпорті вживаних авто найбільше просіли бензинові моделі — їхня частка зменшилася на 1,9%. Водночас цей обсяг перехопили не дизельні машини, а електрифікований транспорт:

частка ввезених електромобілів зросла на 1,1%;

частка гібридів збільшилася на 0,7%;

частка дизельних авто залишилася майже на рівні травня — близько 20%.

Зростання інтересу до вживаних електромобілів пояснюють їхнім здешевленням на вторинних ринках ЄС і США, що робить імпорт таких авто фінансово привабливішим.

Найпомітніші зміни відбулися на ринку нових автомобілів. Частка дизельних моделей зросла на 3,2% — до 22,6%. На це вплинуло здешевлення дизельного пального та зникнення цінової різниці, коли літр дизеля коштував дорожче за А-95.

Водночас нові гібриди та електромобілі втратили частку: гібриди — 1,1%, електрокари — 1,2%. Покупці нових авто в червні частіше обирали моделі з традиційними двигунами, зокрема через більшу автономність.

Загалом у червні бензинові автомобілі стали головним донором ринку, втративши 3,4% частки. Основну частину цього попиту акумулювали дизельні моделі, які додали 3,9%. Альтернативні силові установки демонстрували різну динаміку залежно від сегмента: в імпорті вживаних авто електромобілі та гібриди зростали, а на ринку нових машин — втрачали позиції.

Зауважимо, автомобілі з традиційними двигунами у першому півріччі 2026 року охопили майже 62% українського ринку нових легковиків. Найбільше зросла частка дизельних моделей, тоді як електромобілі втратили понад половину своєї частки ринку.