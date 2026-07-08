Бензиновые авто потеряли позиции, дизельные – нарастили долю: как изменились топливные предпочтения украинцев

В июне украинский авторынок отреагировал на изменение цен на топливо: после удешевления дизеля его доля в продажах выросла, тогда как бензиновые автомобили потеряли позиции в основных сегментах рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на статистику Института исследований авторынка.

Главным бенефициаром луны стали дизельные автомобили. После снижения стоимости дизельного горючего до 77 грн. за литр их суммарная рыночная доля выросла на 3,9%. В то же время бензиновые автомобили потеряли 3,4%.

На внутреннем рынке подержанных авто изменения были более умеренными из-за инерционности этого сегмента. Бензиновые автомобили сохранили лидерство, но их доля снизилась на 0,3%. Дизельные авто нарастили долю на 0,9% - до 26,9%.

Интерес к электромобилям на внутреннем рынке несколько снизился: их доля сократилась на 0,5%. Автомобили с газобаллонным оборудованием остались стабильными и удержали около 20% внутренних перепродаж.

В импорте подержанных автомобилей больше всего просели бензиновые модели — их доля уменьшилась на 1,9%. В то же время этот объем перехватили не дизельные машины, а электрифицированный транспорт:

доля ввозимых электромобилей выросла на 1,1%;

доля гибридов увеличилась на 0,7%;

доля дизельных авто осталась почти на уровне мая – около 20%.

Рост интереса к подержанным электромобилям объясняют их удешевлением на вторичных рынках ЕС и США, что делает импорт таких автомобилей финансово более привлекательным.

Самые заметные изменения произошли на рынке новых автомобилей. Доля дизельных моделей выросла на 3,2% - до 22,6%. На это повлияло удешевление дизельного горючего и исчезновение ценовой разницы, когда литр дизеля стоил дороже А-95.

В то же время, новые гибриды и электромобили потеряли долю: гибриды — 1,1%, электрокары — 1,2%. Покупатели новых авто в июне чаще выбирали модели с традиционными двигателями, в частности из-за большей автономности.

В июне бензиновые автомобили стали главным донором рынка, потеряв 3,4% доли. Основную часть этого спроса аккумулировали дизельные модели, прибавившие 3,9%. Альтернативные силовые установки демонстрировали разную динамику в зависимости от сегмента: в импорте подержанных авто электромобили и гибриды росли, а на рынке новых машин теряли позиции.

Заметим, автомобили с традиционными двигателями в первом полугодии 2026 года охватили около 62% украинского рынка новых легковых автомобилей. Более всего возросла доля дизельных моделей, в то время как электромобили потеряли более половины своей доли рынка.