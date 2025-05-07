Стало известно, сколько денег планирует потратить Россия на празднование 9 мая

На празднование 9 мая Кремль потратит минимум $18,6 млн, несмотря на то, что в России дефицит бюджета достигнет $44 млрд.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Сколько планируют потратить

Отмечается, что на праздничные мероприятия по случаю победы во Второй мировой войне в России потратят не менее 1,5 млрд. рублей ($18,6 млн.). Эта цифра не учитывает 12 российских регионов, данных о которых отсутствуют в сервисе госзакупок РФ. Так что конечная сумма на "праздник" будет значительно больше.

Дефицит бюджета

В ЦПД отмечают, что Кремль тратит колоссальные деньги на свое главное пропагандистское действо, несмотря на серьезные экономические проблемы, которые продолжают нарастать в условиях огромных расходов на войну и санкций.

Так, в текущем году в РФ дефицит бюджета втрое превысит запланированный показатель, достигнув почти 4 трлн рублей ($44 млрд).

По приблизительным подсчетам РФ потратила на войну в Украине $462 млрд в 2024 году, что составляет эквивалент 6,7% ВВП.

В стране фиксируется падение промышленности, высокая инфляция, кризис в банковской системе, строительстве и т.д.

"Вместо этого российские власти продолжают в первую очередь вливать миллионы долларов в культ "большой победы", с единственной целью — поддерживать градус ненависти, чтобы и дальше вести войну против Украины", — подчеркивают в ЦПД.

Что известно о параде в Москве

В Кремле заявили, что на парад в Москве приедут представители 29 стран мира. В частности, там ждут представителей Китая, Египта, Казахстана, Азербайджана, Беларуси и других стран.

К параду на Красной площади в Москве на 9 мая присоединятся военные из других стран.

Примечательно, что российский диктатор Владимир Путин в одностороннем порядке объявил о так называемом "перемирии" в честь празднования 80-й годовщины победы во Второй мировой войне, которое должно длиться трое суток — с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что огонь должен быть прекращен как минимум на 30 дней, назвав новое "перемирие" манипуляцией.

Напомним, в Соединенных Штатах планируется провести масштабный военный парад в 79-й день рождения американского президента Дональда Трампа.

Пока не просчитана стоимость проведения мероприятия, однако расходы могут составить десятки миллионов долларов.