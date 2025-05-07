Стало відомо, скільки грошей планує витратити Росія на святкування 9 травня

На святкування 9 травня Кремль витратить щонайменше $18,6 млн попри те, що в Росії дефіцит бюджету досягне $44 млрд.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Скільки планують витратити

Зазначається, що на святкові заходи з нагоди перемоги у Другій світовій війні в Росії витратять щонайменше 1,5 млрд рублів ($18,6 млн). Ця цифра не враховує 12 російських регіонів, даних про які немає в сервісі держзакупівель РФ. Тож кінцева сума на "свято" буде значно більшою.

Дефіцит бюджету

В ЦПД наголошують, що Кремль витрачає колосальні гроші на своє головне пропагандистське дійство, попри серйозні економічні проблеми, які продовжують наростати в умовах величезних витрат на війну та санкцій.

Так, цьогоріч в РФ дефіцит бюджету втричі перевищить запланований показник, досягнувши майже 4 трлн рублів ($44 млрд).

За приблизними підрахунками, РФ витратила на війну в Україні $462 млрд у 2024 році, що становить еквівалент 6,7% ВВП.

У країні фіксується падіння промисловості, висока інфляція, криза в банківській системі, будівництві тощо.

"Натомість російська влада продовжує першочергово вливати мільйони доларів у культ "великої перемоги", з єдиною метою — підтримувати градус ненависті, аби й далі вести війну проти України", - підкреслюють в ЦПД.

Що відомо про парад в Москві

У Кремлі заявили, що на парад у Москві завітають представники 29 країн світу. Зокрема, там чекають на представників Китаю, Єгипту, Казахстану, Азербайджану, Білорусі та інших країн.

До параду на Красній площі в Москві на 9 травня долучаться військові з інших країн. Зокрема, участь у заході візьмуть військовослужбовці Азербайджану та Китаю.

Примітно, що російський диктатор Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив про так зване "перемир’я" на честь святкування 80-ї річниці перемоги в Другій світовій війні, яке має тривати три доби — з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. Натомість президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що вогонь має бути припинено щонайменше на 30 днів, назвавши нове "перемир’я" маніпуляцією.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах планують провести масштабний військовий парад в 79-й день народження американського президента Дональда Трампа.

Наразі не прорахована вартість проведення заходу, однак витрати можуть сягнути десятків мільйонів доларів.