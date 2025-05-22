Стало известно, сколько Россия заработала на экспорте энергоносителей в ЕС

В 2024 году Евросоюз заплатил за российские энергоносители 23 миллиарда евро, несмотря на значительное сокращение их потребления.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен, передает "Радио Свобода".

По его словам, до 2022 года половина импортируемого в ЕС угля была российской. В настоящее время ЕС полностью прекратил импорт угля. Доля нефти снизилась с 27% до 3%. А доля российского газа с 2022 года снизилась с 45 до 13%.

"Впрочем, в прошлом году мы все равно заплатили России 23 миллиарда евро за импорт энергоносителей", – констатировал Йоргенсен.

Выступая на дебатах в Европарламенте, еврокомиссар по энергетике также объяснил евродепутатам, как Еврокомиссия планирует постепенно вывести российский газ с рынков ЕС до 2027 года, а все остальные источники энергии – до 2030 года.

"Наша цель – минимизировать негативное влияние на цены на энергоносители, стабилизировать энергетические рынки и обеспечить правовую определенность. Поэтому мы будем двигаться вперед шаг за шагом", — подчеркнул Йоргенсен.

Еврокомиссар анонсировал новые правила, позволяющие отслеживать российский газ на рынке. От государств-членов блока Еврокомиссия ожидает национальные планы относительно постепенного отказа от российских энергоносителей.

"Рекомендуем подать первые планы уже в этом году, чтобы отказ был безопасным и подготовленным. Кроме того, мы усилим контроль над нелегальной нефтью, попадающей на рынок через российский теневой флот", — заявил Йоргенсен.

Еврокомиссар отметил, что эти решения являются частью более широкого плана по изменению торговых отношений с Россией в связи с рисками безопасности.

"Учитывая этот важный сдвиг в политике, мы не видим ни одного возможного сценария для будущего использования "Северного потока" для транспортировки российской энергии в Европу. Это отвечает интересам нашей экономической безопасности… Мы делаем ряд различных шагов. И все они ведут нас в одном направлении – к более безопасному, устойчивому и диверсифицированному энергоснабжению".

ЕС на пути к отказу от российского газа

Европейский Союз поставил перед собой цель. до 2027 года избавиться от зависимости от российского топлива. Этот курс был определен после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Среди стран, до сих пор покупающих российский газ, Венгрия и Словакия. Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания получают сжиженный газ от российской компании "Новатек" по долгосрочным контрактам.

Европейская комиссия обнародовала детальную "дорожную карту", предусматривающую конкретные меры по достижению этой цели.

Да, планируется запрет на новые сделки по импорту российского газа и спотовых контрактов. Об этом сообщили источники, ознакомленные с вопросом, агентству Reuters.

Комиссия также изучает правовые механизмы, позволяющие европейским компаниям. разорвать действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.