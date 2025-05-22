Стало відомо, скільки Росія заробила на експорті енергоносіїв до ЄС

Протягом 2024 року Євросоюз заплатив за російські енергоносії 23 мільярди євро, попри значне скорочення їхнього споживання.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен, передає "Радіо Свобода".

За його словами, до 2022 року половина вугілля, яке імпортувалось до ЄС, було російським. Наразі ЄС повністю припинив імпорт вугілля. Частка нафти знизилася з 27% до 3%. А частка російського газу з 2022 року знизилася з 45% до 13%.

"Втім, торік ми все одно заплатили Росії 23 мільярди євро за імпорт енергоносіїв", - констатував Йоргенсен.

Виступаючи на дебатах у Європарламенті, єврокомісар з енергетики також пояснив євродепутатам, у який спосіб Єврокомісія планує поступово вивести російський газ із ринків ЄС до 2027 року, а всі інші джерела енергії – до 2030 року.

"Наша мета – мінімізувати негативний вплив на ціни на енергоносії, стабілізувати енергетичні ринки та забезпечити правову визначеність. Тому ми рухатимемося вперед крок за кроком", - підкреслив Йоргенсен.

Єврокомісар анонсував нові правила, що дозволять відстежувати російський газ на ринку. Від держав-членів блоку Єврокомісія очікує на національні плани щодо поступової відмови від російських енергоносіїв.

"Рекомендуємо подати перші плани вже цього року, щоби відмова була безпечною й підготовленою. Крім того, ми посилимо контроль над нелегальною нафтою, що потрапляє на ринок через російський тіньовий флот", - наголосив Йоргенсен.

Єврокомісар зауважив, що ці рішення є частиною ширшого плану щодо зміни торговельних відносин з Росією у зв’язку з безпековими ризиками.

"З огляду на цей важливий зсув у політиці, ми не бачимо жодного можливого сценарію для майбутнього використання "Північного потоку" для транспортування російської енергії до Європи. Це відповідає інтересам нашої економічної безпеки… Ми робимо низку різних кроків. І всі вони ведуть нас в одному напрямку – до більш безпечного, сталого та диверсифікованого енергопостачання", - резюмував Йоргенсен.

ЄС на шляху до відмови від російського газу

Європейський Союз поставив перед собою мету — до 2027 року позбутися залежності від російського палива. Цей курс був визначений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Серед країн, які досі купують російський газ, Угорщина та Словаччина. Бельгія, Франція, Нідерланди та Іспанія отримують скраплений газ від російської компанії "Новатек" за довгостроковими контрактами.

Європейська комісія оприлюднила детальну "дорожню карту", яка передбачає конкретні заходи для досягнення цієї мети.

Так, планується заборона на нові угоди щодо імпорту російського газу та спотових контрактів. Про це повідомили джерела, ознайомлені з питанням, агентству Reuters.

Комісія також вивчає правові механізми, які дозволили б європейським компаніям розірвати чинні газові контракти з Росією до кінця 2027 року. Однак експерти вказують, що використати "форс-мажор" як підставу для розірвання угод буде надзвичайно складно, і компанії можуть зіткнутися з штрафами чи арбітражними позовами.