Стартовала четвертая волна грантовой программы "Сміливі": что получат участники

В Украине стартовала четвертая волна грантовой программы "Сміливі", направленной на поддержку ветеранов, лиц с инвалидностью в результате войны, а также членов семей погибших, пропавших без вести или находящихся в плену.

Об этом идет речь на сайте Райффайзен банка.

Инициатива дает возможность развивать собственный бизнес и получать новые знания в сфере предпринимательства и агротехнологий.

"Сміливі 4.0" направлены на социально-экономическую интеграцию ветеранов и их семей, создание новых рабочих мест и развитие перспективного бизнеса.

Программа помогает преодолеть барьеры профессионального развития, способствуя самореализации даже в сложных условиях войны и послевоенного восстановления.

Что получат участники четвертой волны

Согласно сообщению, 50 победителей четвертой волны получат:

Финансовая помощь в виде грантов на оборудование до 280 тыс. грн для развития бизнеса.

в виде грантов на оборудование до 280 тыс. грн для развития бизнеса. Образовательную поддержку , включая обучение по основам предпринимательства в агросекторе, автоматизации бизнес-процессов с помощью искусственного интеллекта и аналитики big data.

, включая обучение по основам предпринимательства в агросекторе, автоматизации бизнес-процессов с помощью искусственного интеллекта и аналитики big data. Практический опыт на базе агропредприятий Астарты и других победителей грантовых проектов.

на базе агропредприятий Астарты и других победителей грантовых проектов. Сопровождение и мониторинг бизнес-проектов.

Подать заявку можно до 20 января 2025 года. Детали участия в проекте и контакты для вопросов доступны по ссылке.

Программа реализуется в семи областях Украины: Винницкой, Житомирской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской.

Достижение программы с 2022 года

Профинансировано 103 ветеранских и 64 малых бизнеса.

Создано более 1200 рабочих мест.

Подано более 900 заявок.

Проведено 18 месяцев обучения и менторской поддержки.

Программа, начатая в 2022 году благодаря партнерству Райффайзен Банка и агропромхолдингу "Астарта-Киев", получила финансирование в размере 20 миллионов гривен за три предыдущих волны.

В 2024 году к инициативе присоединилась группа компаний Vodafone Украина, а с 2025 года проект поддерживает также Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, привлекающий ресурсы США для развития экономики Украины.

По состоянию на конец 2024 года 40 украинцев до 25 лет стали победителями грантовой программы "Собственное дело" и получат 6 миллионов гривен на старт бизнеса.