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Стартовала четвертая волна грантовой программы "Сміливі": что получат участники
В Украине стартовала четвертая волна грантовой программы "Сміливі", направленной на поддержку ветеранов, лиц с инвалидностью в результате войны, а также членов семей погибших, пропавших без вести или находящихся в плену.
Об этом идет речь на сайте Райффайзен банка.
Инициатива дает возможность развивать собственный бизнес и получать новые знания в сфере предпринимательства и агротехнологий.
"Сміливі 4.0" направлены на социально-экономическую интеграцию ветеранов и их семей, создание новых рабочих мест и развитие перспективного бизнеса.
Программа помогает преодолеть барьеры профессионального развития, способствуя самореализации даже в сложных условиях войны и послевоенного восстановления.
Что получат участники четвертой волны
Согласно сообщению, 50 победителей четвертой волны получат:
- Финансовая помощь в виде грантов на оборудование до 280 тыс. грн для развития бизнеса.
- Образовательную поддержку, включая обучение по основам предпринимательства в агросекторе, автоматизации бизнес-процессов с помощью искусственного интеллекта и аналитики big data.
- Практический опыт на базе агропредприятий Астарты и других победителей грантовых проектов.
- Сопровождение и мониторинг бизнес-проектов.
Подать заявку можно до 20 января 2025 года. Детали участия в проекте и контакты для вопросов доступны по ссылке.
Программа реализуется в семи областях Украины: Винницкой, Житомирской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской.
Достижение программы с 2022 года
- Профинансировано 103 ветеранских и 64 малых бизнеса.
- Создано более 1200 рабочих мест.
- Подано более 900 заявок.
- Проведено 18 месяцев обучения и менторской поддержки.
Программа, начатая в 2022 году благодаря партнерству Райффайзен Банка и агропромхолдингу "Астарта-Киев", получила финансирование в размере 20 миллионов гривен за три предыдущих волны.
В 2024 году к инициативе присоединилась группа компаний Vodafone Украина, а с 2025 года проект поддерживает также Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, привлекающий ресурсы США для развития экономики Украины.
По состоянию на конец 2024 года 40 украинцев до 25 лет стали победителями грантовой программы "Собственное дело" и получат 6 миллионов гривен на старт бизнеса.