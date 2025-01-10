Стартувала четверта хвиля грантової програми "Сміливі": що отримають учасники

В Україні стартувала четверта хвиля грантової програми "Сміливі", спрямованої на підтримку ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також членів родин захисників, які загинули, зникли безвісти чи перебувають у полоні.

Про це йдеться на сайті Райффайзен банку.

Ініціатива надає можливість розвивати власний бізнес і здобувати нові знання у сфері підприємництва та агротехнологій.

"Сміливі 4.0" спрямовані на соціально-економічну інтеграцію ветеранів та їхніх родин, створення нових робочих місць і розвиток перспективного бізнесу.

Програма допомагає подолати бар’єри професійного розвитку, сприяючи самореалізації навіть у складних умовах війни та під час післявоєнного відновлення.

Що отримають учасники четвертої хвилі

Згідно з повідомленням, 50 переможців четвертої хвилі отримають:

Фінансову допомогу у вигляді грантів на обладнання до 280 тис. грн для розвитку бізнесу.

у вигляді грантів на обладнання до 280 тис. грн для розвитку бізнесу. Освітню підтримку , включаючи навчання з основ підприємництва в агросекторі, автоматизації бізнес-процесів за допомогою штучного інтелекту та аналітики big data.

, включаючи навчання з основ підприємництва в агросекторі, автоматизації бізнес-процесів за допомогою штучного інтелекту та аналітики big data. Практичний досвід на базі агропідприємств "Астарти" та інших переможців грантових проєктів.

на базі агропідприємств "Астарти" та інших переможців грантових проєктів. Супровід і моніторинг бізнес-проєктів.

Подати заявку можна до 20 січня 2025 року. Деталі участі в проєкті та контакти для запитань доступні за посиланням.

Програма реалізується у семи областях України: Вінницькій, Житомирській, Полтавській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській.

Досягнення програми з 2022 року

Профінансовано 103 ветеранських та 64 малих бізнеси.

Створено понад 1 200 робочих місць.

Подано понад 900 заявок.

Проведено 18 місяців навчання та менторської підтримки.

Зазначається, що програма, започаткована у 2022 році завдяки партнерству Райффайзен Банку та агропромхолдингу "Астарта-Київ", отримала фінансування у розмірі 20 мільйонів гривень за три попередні хвилі.

У 2024 році до ініціативи долучилася група компаній Vodafone Україна, а з 2025 року проєкт підтримує також Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, який залучає ресурси США для розвитку економіки України.

Додамо, станом на кінець 2024 року 40 українців до 25 років стали переможцями грантової програми “Власна справа” та отримають 6 мільйонів гривень на старт бізнесу.