Суд подтвердил законность санкции против олигарха Курченко, пытавшегося обжаловать указ президента

Апелляционный суд оставил без изменений санкции против Сергея Курченко, введенные указом президента Украины. Суд подтвердил, что блокирование его активов на 10 лет законно, учитывая угрозу национальной безопасности и его причастность к поддержке терроризма.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

Судебное разбирательство касалось обжалования Курченко Указа президента, которым было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), относительно применения к нему санкции в виде блокирования активов сроком на 10 лет.

Санкции были наложены из-за действий, создающих реальную или потенциальную опасность для национальной безопасности Украины, а также из-за участия в поддержке терроризма, особенно после начала полномасштабной войны с Россией.

Дело Курченко

Сергей Курченко после Евромайдана переехал в Москву, где получил российское гражданство. При президентстве Виктора Януковича он был одним из самых богатых людей Украины и считался одним из крупнейших в стране торговцев углеводородами. В 2015 году Курченко попал под санкции США за его роль в незаконном присвоении украинских государственных активов. Санкции против него также ввели в Евросоюзе, Канаде, Великобритании, в Украине и в Швейцарии.

8 декабря 2022 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Курченко – владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (СЕПЕК), приближенного к бывшему президенту Виктору Януковичу.

В частности, Курченко инкриминируют создание, руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковской сферах на сумму около 5 миллиардов гривен, присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

В августе 2022 года Одесская областная прокуратура передала в суд дело о создании Курченко преступной организации по ввозу на таможенную территорию Украины нерастаможенных нефтепродуктов, которые дальше продавались на внутреннем рынке без уплаты налогов и сборов. Деятельность преступной организации под управлением бизнесмена-беглеца нанесла экономике государства ущерб более чем на 3,1 миллиарда гривен.

Напомним, суд оставил в силе решение о конфискации активов экскеровщика охраны Виктора Януковича, офицера российской армии в пользу государства. Активы включают в себя компанию, земельные участки, недвижимость, оружие и финансы.