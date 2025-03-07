Суд підтвердив законність санкції проти олігарха Курченка, який намагався оскаржити указ президента

Апеляційний суд залишив без змін санкції проти Сергія Курченка, які були введені указом президента України. Суд підтвердив, що блокування його активів на 10 років є законним, враховуючи загрозу національній безпеці та його причетність до підтримки тероризму.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Пояснюється, що судове провадження стосувалося оскарження Курченком Указу президента, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), щодо застосування до нього санкції у вигляді блокування активів строком на 10 років.

Санкції були накладені через дії, які створюють реальну або потенційну небезпеку для національної безпеки України, а також через участь у підтримці тероризму, особливо після початку повномасштабної війни з Росією.

Справа Курченка

Сергій Курченко після Євромайдану переїхав до Москви, де отримав російське громадянство. За президентства Віктора Януковича він був одним із найбагатших людей України і вважався одним із найбільших у країні торговців вуглеводнями. У 2015 році Курченко потрапив під санкції США за його роль у незаконному привласненні українських державних активів. Санкції проти нього також запровадили у Євросоюзі, Канаді, Великій Британії, в Україні та у Швейцарії.

8 грудня 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно Курченка - власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК), наближеного до колишнього президента Віктора Януковича.

Зокрема, Курченку інкримінують створення, керівництво злочинною організацією, діяльність якої завдала збитків державі у нафтогазовій і банківський сферах на суму близько 5 мільярдів гривень, привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

У серпні 2022 року серпні Одеська обласна прокуратура передала до суду справу про створення Курченком злочинної організації з ввозу на митну територію України нерозмитнених нафтопродуктів, які далі продавалися на внутрішньому ринку без сплати податків та зборів. Діяльність злочинної організації під керуванням бізнесмена-втікача завдала економіці держави збитків на понад 3,1 мільярда гривень.

Нагадаємо, суд залишив чинним рішення про конфіскацію активів екскерівника охорони Віктора Януковича, офіцера російської армії на користь держави. Активи включають компанію, земельні ділянки, нерухомість, зброю та фінанси.