Суд расторг договор аренды земли на 40 га в Киеве с компанией, связанной с Медведчуком

Киевская городская прокуратура добилась расторжения договора аренды двух земельных участков в Дарницком районе столицы, которые в целом охватывают более 40 гектаров и стоят около 1,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры и признал, что частное общество, получившее эти участки еще в 2006 году, не выполняло своих обязательств.

В частности, компания не приступила к использованию земель для застройки и благоустройства территории, как это было предусмотрено, и систематически не платила арендную плату.

Речь идет об участках в микрорайоне Позняки-Западные. Часть одной из них площадью 9,3 гектара расположена в пределах прибрежных защитных полос Днепра, где любое строительство имеет строгие ограничения.

Суд согласился с доводами прокурора и обязал арендатора вернуть землю законному владельцу — территориальной общине Киева в лице городского совета.

В сентябре АРМА объявила конкурс на поиск оценщика и управляющего для этих участков. Значительная часть активов имеет выход к реке Днепр и представлена равнинным рельефом, что делает актив инвестиционно привлекательным для потенциального управляющего.