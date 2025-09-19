Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,05

EUR

48,79

+0,01

Наличный курс:

USD

41,29

41,22

EUR

48,75

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Суд расторг договор аренды земли на 40 га в Киеве с компанией, связанной с Медведчуком

земля
Суд забрал у компании Медведчука землю стоимостью 1,7 млрд грн в Киеве / АРМА

Киевская городская прокуратура добилась расторжения договора аренды двух земельных участков в Дарницком районе столицы, которые в целом охватывают более 40 гектаров и стоят около 1,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры и признал, что частное общество, получившее эти участки еще в 2006 году, не выполняло своих обязательств.

Фото 2 — Суд расторг договор аренды земли на 40 га в Киеве с компанией, связанной с Медведчуком

В частности, компания не приступила к использованию земель для застройки и благоустройства территории, как это было предусмотрено, и систематически не платила арендную плату.

Речь идет об участках в микрорайоне Позняки-Западные. Часть одной из них площадью 9,3 гектара расположена в пределах прибрежных защитных полос Днепра, где любое строительство имеет строгие ограничения.

Суд согласился с доводами прокурора и обязал арендатора вернуть землю законному владельцу — территориальной общине Киева в лице городского совета.

В сентябре АРМА объявила конкурс на поиск оценщика и управляющего для этих участков. Значительная часть активов имеет выход к реке Днепр и представлена равнинным рельефом, что делает актив инвестиционно привлекательным для потенциального управляющего.

Автор:
Татьяна Гойденко