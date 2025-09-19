Запланована подія 2

Суд розірвав договір оренди землі на 40 га в Києві з компанією, пов’язаною з Медведчуком

земля
Суд забрав у компанії Медведчука землю вартістю 1,7 млрд грн у Києві / АРМА

Київська міська прокуратура домоглася розірвання договору оренди двох земельних ділянок у Дарницькому районі столиці, які загалом охоплюють понад 40 гектарів і вартують близько 1,7 мільярда гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури та визнав, що приватне товариство, яке отримало ці ділянки ще у 2006 році, не виконувало своїх зобов’язань.

Зокрема, компанія не розпочала використання земель для забудови та благоустрою території, як це було передбачено, і систематично не сплачувала орендну плату.

Йдеться про ділянки в мікрорайоні Позняки-Західні. Частина однієї з них, площею 9,3 гектара, розташована в межах прибережних захисних смуг Дніпра, де будь-яке будівництво має суворі обмеження.

Відтак суд погодився з доводами прокурора та зобов’язав орендаря повернути землю законному власнику — територіальній громаді Києва в особі міської ради.

Додамо, у вересні АРМА оголосило конкурс на пошук оцінювача та управителя для цих ділянок. Значна частина активів мають вихід до річки Дніпро та представлені рівнинним рельєфом, що робить актив інвестиційно привабливим для потенційного управителя.

Автор:
Тетяна Гойденко