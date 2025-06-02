Схема на 500 млн грн: завершено расследование аферы с паспортами

НАБУ и САП завершили расследование дела о масштабной международной коррупционной схеме, связанной с госпредприятием "Полиграфкомбинат". Из-за фиктивной эстонской компании участники завладели почти 500 млн грн, искусственно завышая цену защитных элементов к паспортам и ID-картам.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НАБУ.

По схеме и ходу расследования

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу о пяти лицах, подозреваемых в реализации масштабной схемы присвоения средств государственного предприятия "Полиграфкомбинат". Следствие установило, что участники схемы незаконно получили около 500 млн грн, в том числе из-за использования подконтрольной компании в Эстонии для поставки защитных элементов (голограмм) для ID-карт и загранпаспортов по завышенным ценам.

Также, по данным следствия, организатор схемы получил в собственность авторские права на дизайн голограмм и в дальнейшем легализовал средства, полученные от роялти.

Организатор схемы зарегистрировал авторские права на дизайн защитных частей (голограмм) на подконтрольную ему эстонскую компанию. По данным следствия, это право он получил как неправомерную выгоду от производителя голограмм в обмен на возможность поставлять продукцию государственному предприятию.

После его увольнения с должности руководителя "Полиграфкомбината" новое руководство начало напрямую закупать голограммы у производителя. Однако, согласно заключенному договору, производитель был обязан уплачивать эстонской компании роялти за использование дизайна. Стоимость этих выплат включалась в конечную цену продукции, которую в дальнейшем закупал "Полиграфкомбинат".

Фактически, каждый гражданин Украины переплачивал не только из-за искусственно завышенной стоимости материалов для документов, но и косвенно финансировал организатора схемы за его "авторский" дизайн.

В период с 2018 по 2021 год на счета подконтрольной ему эстонской компании поступило около 7 млн евро в виде роялти.

Также НАБУ и САП закончили расследование трех случаев хищения средств "Укрзализныци". Дела касаются закупок кабелей, трансформаторов и денег.