Схема на 500 млн грн: завершено розслідування афери з паспортами

НАБУ та САП завершили розслідування справи про масштабну міжнародну корупційну схему, пов’язану з держпідприємством “Поліграфкомбінат”. Через фіктивну естонську компанію учасники заволоділи майже 500 млн грн, штучно завищуючи ціну захисних елементів до паспортів і ID-карток.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.

По схему та хід розслідування

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі щодо п’яти осіб, яких підозрюють у реалізації масштабної схеми привласнення коштів державного підприємства "Поліграфкомбінат". Слідство встановило, що учасники схеми незаконно отримали близько 500 млн грн, зокрема через використання підконтрольної компанії в Естонії для постачання захисних елементів (голограм) для ID-карток і закордонних паспортів за завищеними цінами.

Також, за даними слідства, організатор схеми отримав у власність авторські права на дизайн голограм і в подальшому легалізував кошти, отримані від роялті.

Організатор схеми зареєстрував авторські права на дизайн захисних елементів (голограм) на підконтрольну йому естонську компанію. За даними слідства, це право він отримав як неправомірну вигоду від виробника голограм в обмін на можливість постачати продукцію державному підприємству.

Після його звільнення з посади керівника "Поліграфкомбінату" нове керівництво почало напряму закуповувати голограми у виробника. Однак, згідно з укладеним договором, виробник був зобов’язаний сплачувати естонській компанії роялті за використання дизайну. Вартість цих виплат включалась у кінцеву ціну продукції, яку надалі закуповував "Поліграфкомбінат".

Фактично, кожен громадянин України переплачував не лише через штучно завищену вартість матеріалів для документів, а й опосередковано фінансував організатора схеми за його "авторський" дизайн.

У період з 2018 по 2021 рік на рахунки підконтрольної йому естонської компанії надійшло близько 7 млн євро у вигляді роялті. Ці кошти були легалізовані через мережу офшорних структур, а частина — понад 124 тис. дол — опинилася на рахунку доньки підозрюваного.

Також НАБУ і САП закінчили розслідування трьох випадків розкрадання коштів "Укрзалізниці". Справи стосуються закупівель кабелів, трансформаторів та відмивання грошей.