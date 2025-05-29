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Taurus для Украины: немецкий канцлер Мерц назвал поставки ракет "вполне возможной"
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus является "вполне возможной". Однако, по его словам, такое решение потребует нескольких месяцев на обучение украинских военных.
Как пишет Delo.ua, об этом он сказал в эфире телеканала ZDF.
"Конечно, это вполне возможно. Я всегда говорил, что Taurus нуждается в многомесячном обучении военных в Украине. И если мы их поставим через пол года или год, то это не поможет Украине уже сегодня", — заявил канцлер, когда его спросили о поставках Taurus.
Мерц подчеркнул, что помощь Украине, оказанная через полгода или год, будет запоздала. Он отметил, что военная поддержка Киева улучшается уже сейчас, подчеркивая срочность и актуальность текущих поставок.
Канцлер подтвердил, что Германия тесно координирует свои действия со своими европейскими партнерами, некоторые из которых уже поставили Украине крылатые ракеты большой дальности.
Он также заявил, что поверит в готовность РФ к мирным переговорам только тогда, когда она сядет за стол переговоров. Он подчеркнул, что ключ к прекращению войны лежит исключительно в Москве.
Россия может прекратить войну уже сегодня. Россия сегодня прекратит огонь, так что война завершится уже сегодня вечером", — заявил Мерц.
Ранее Мерц заявлял, что всегда поддерживал передачу ракет Taurus Украине, если это решение будет согласовано с европейскими партнерами.
Напомним, что 28 мая в Берлине прошли переговоры канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского. По их итогам Мерц подтвердил готовность Берлина продолжать поддержку Киева, включая участие в разработке вооружений большой дальности .