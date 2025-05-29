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Taurus для Украины: немецкий канцлер Мерц назвал поставки ракет "вполне возможной"

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался о передаче Taurus Украине/Revierfoto/picture alliance

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus является "вполне возможной". Однако, по его словам, такое решение потребует нескольких месяцев на обучение украинских военных.

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Как пишет Delo.ua, об этом он сказал в эфире телеканала ZDF.

"Конечно, это вполне возможно. Я всегда говорил, что Taurus нуждается в многомесячном обучении военных в Украине. И если мы их поставим через пол года или год, то это не поможет Украине уже сегодня", — заявил канцлер, когда его спросили о поставках Taurus.

Мерц подчеркнул, что помощь Украине, оказанная через полгода или год, будет запоздала. Он отметил, что военная поддержка Киева улучшается уже сейчас, подчеркивая срочность и актуальность текущих поставок.

Канцлер подтвердил, что Германия тесно координирует свои действия со своими европейскими партнерами, некоторые из которых уже поставили Украине крылатые ракеты большой дальности.

Он также заявил, что поверит в готовность РФ к мирным переговорам только тогда, когда она сядет за стол переговоров. Он подчеркнул, что ключ к прекращению войны лежит исключительно в Москве.

Россия может прекратить войну уже сегодня.   Россия   сегодня прекратит огонь, так что война завершится уже сегодня вечером", — заявил Мерц.

Ранее Мерц заявлял, что всегда поддерживал передачу ракет Taurus Украине, если это решение будет согласовано с европейскими партнерами.

Напомним, что 28 мая в Берлине прошли переговоры канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского. По их итогам Мерц подтвердил готовность Берлина продолжать поддержку Киева, включая участие в разработке вооружений большой дальности .

Автор:
Татьяна Бессараб