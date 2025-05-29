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Taurus для України: німецький канцлер Мерц назвав постачання ракет "цілком можливим"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловився про передачу Taurus Україні/Revierfoto/picture alliance

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus є "цілком можливим". Однак, за його словами, таке рішення вимагатиме кількох місяців на навчання українських військових.

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Як пише Delo.ua, про це він сказав в ефірі телеканалу ZDF.

“Звичайно, це цілком можливо. Я завжди говорив, що Taurus потребує багатомісячного навчання військових в Україні. І якщо ми їх поставимо через пів року чи рік, то це не допоможе Україні вже сьогодні", - заявив канцлер, коли його запитали про поставки Taurus.

Мерц наголосив, що допомога Україні, надана через півроку чи рік, буде запізньою. Він зазначив, що військова підтримка Києва покращується вже зараз, підкреслюючи терміновість та актуальність поточних поставок.  

Канцлер підтвердив, що Німеччина тісно координує свої дії зі своїми європейськими партнерами, деякі з яких вже поставили Україні крилаті ракети великої дальності.

Він також заявив, що повірить у готовність РФ до мирних переговорів лише тоді, коли вона сяде за стіл перемовин. Він підкреслив, що ключ до припинення війни лежить виключно в Москві.

"Росія може припинити війну вже сьогодні. Якщо Росія сьогодні припинить вогонь, то війна завершиться вже сьогодні ввечері", - заявив Мерц.

Раніше Мерц заявляв, що завжди підтримував передачу ракет Taurus Україні, якщо це рішення узгодять з європейськими партнерами.

Нагадаємо, що 28 травня в Берліні відбулися переговори канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і президента України Володимира Зеленського. За їхніми підсумками Мерц підтвердив готовність Берліна продовжувати підтримку Києва, включно з участю в розробці озброєнь великої дальності.

Автор:
Тетяна Бесараб