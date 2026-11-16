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Tesla инвестирует 3 млрд евро в расширение завода в Германии для выпуска робота

автомобили Tesla, салон Tesla
Tesla инвестирует 3 млрд евро в расширение завода в Германии для выпуска робота / Shutterstock

Американский производитель электромобилей Tesla в понедельник, 16 ноября 2026 года, объявил о намерении инвестировать 3 миллиарда евро в расширение мощностей своего завода на окраине Берлина, в то время как местные автопроизводители сталкиваются с высокими затратами и низким спросом.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Компания Илона Маска планирует построить дополнительный производственный комплекс на территории своей гигафабрики в Грюнгайде – единственного предприятия Tesla в Европе, где намерена выпускать до 1 миллиона робота Cybercab. Первыми об этих планах сообщили немецкая газета FAZ и деловое издание Handelsblatt.

Сроки строительства и расширение штата

По информации компании, заявку на получение разрешения на строительство подадут до конца текущего года, именно строительство нового комплекса запланировано на первую половину 2027 года, а старт производства ожидается в 2029 году. На первом этапе строительства и планирования производства автопроизводитель привлечет несколько сот новых работников.

Кроме подготовки к выпуску Cybercab, Tesla уже нарастила производство среднеразмерного кроссовера Model Y на этой площадке и наняла за последние месяцы более 2 тысяч новых сотрудников. С середины следующего года компания планирует запустить на заводе выпуск аккумуляторных элементов, а накануне в пятницу пригласила отдельных клиентов приобрести Cybercab для личного пользования.

Контраст с немецким автопромом и конфликты с профсоюзами

Решение Tesla расширять мощности контрастирует с планами немецких концернов Volkswagen и Mercedes-Benz, рассматривающих возможность закрытия заводов в Германии из-за слишком высокой стоимости производства в стране и давления со стороны более дешевых китайских конкурентов.

Предприятие Tesla в Грюнгайде открыли в марте 2022 года, сведя его значительно быстрее привычных для крупных промышленных проектов в Германии терминов, несмотря на экологические вызовы и бюрократические препятствия. В то же время, местное руководство компании неоднократно конфликтовало с немецким профсоюзом IG Metall, который обвинял автопроизводителя в препятствовании профсоюзной деятельности, тогда как в Tesla заявляли, что организация отстаивает только собственные интересы.

Напомним, ранее сообщалось, что продажи Tesla в Европе растут, несмотря на конкуренцию с китайскими автопроизводителями. Тогда в октябре регистрации автомобилей компании Илона Маска в Северной Европе увеличились на 248% в Швеции, на 131% в Норвегии и на 34% в Дании.

Автор:
Максим Кольц

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