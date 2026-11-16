Tesla інвестує 3 млрд євро у розширення заводу в Німеччині для випуску роботаксі

Американський виробник електромобілів Tesla у понеділок, 16 листопада 2026 року, оголосив про намір інвестувати 3 мільярди євро у розширення потужностей свого заводу на околиці Берліна в той час, як місцеві автовиробники стикаються з високими витратами та низьким попитом.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Компанія Ілона Маска планує збудувати додатковий виробничий комплекс на території своєї гігафабрики в Грюнгайде — єдиного підприємства Tesla в Європі, де має намір випускати до 1 мільйона роботаксі Cybercab. Першими про ці плани повідомили німецька газета FAZ та ділове видання Handelsblatt.

Терміни будівництва та розширення штату

За інформацією компанії, заявку на отримання дозволу на будівництво подадуть до кінця поточного року, саме зведення нового комплексу заплановане на першу половину 2027 року, а старт виробництва очікується у 2029 році. На першому етапі будівництва та планування виробництва автовиробник залучить кілька сотень нових працівників.

Окрім підготовки до випуску Cybercab, Tesla вже наростила виробництво середньорозмірного кросовера Model Y на цьому майданчику та найняла за останні місяці понад 2 тисячі нових співробітників. Із середини наступного року компанія також планує запустити на заводі випуск акумуляторних елементів, а напередодні в п'ятницю запросила окремих клієнтів придбати Cybercab для особистого користування.

Контраст із німецьким автопромом та конфлікти з профспілками

Рішення Tesla розширювати потужності контрастує з планами німецьких концернів Volkswagen і Mercedes-Benz, які розглядають можливість закриття заводів у Німеччині через надто високу вартість виробництва в країні та тиск із боку дешевших китайських конкурентів.

Підприємство Tesla у Грюнгайде відкрили в березні 2022 року, звівши його значно швидше за звичні для великих промислових проєктів у Німеччині терміни попри екологічні виклики та бюрократичні перешкоди. Водночас місцеве керівництво компанії неодноразово конфліктувало з німецькою профспілкою IG Metall, яка звинувачувала автовиробника у перешкоджанні профспілковій діяльності, тоді як у Tesla заявляли, що організація обстоює лише власні інтереси.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що продажі Tesla в Європі зростають, попри конкуренцію з китайськими автовиробниками. Тоді в жовтні реєстрації автомобілів компанії Ілона Маска в Північній Європі збільшилися на 248% у Швеції, на 131% у Норвегії та на 34% у Данії.