Администрация президента США Дональда Трампа в начале 2026 года подталкивала Венесуэлу и Ирак к выходу из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Как пишет Dilo, сообщили десять источников Reuters, знакомых с ситуацией.

По их словам, Вашингтон стремился увеличить добычу в указанных государствах, но опасался ограничений со стороны ОПЕК, которые могли бы помешать этим планам.

США также не разрешили Венесуэле, которая де-факто начала контролироваться Белым домом после захвата американцами Николаса Мадуро, уплатить ОПЕК ежегодный членский взнос.

США и Венесуэла заключили масштабное энергетическое соглашение, в рамках которого Вашингтон запустил продажу венесуэльской сырой нефти на мировых рынках.

Давление на Венесуэлу оказалось настолько сильным, что летом наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман вмешался в ситуацию и убедил администрацию Трампа не развивать эту инициативу, рассказали два собеседника агентства.

В Ираке премьер-министр Али Фалех аль-Заиди после переговоров с американскими чиновниками поднял вопрос о выходе из ОПЕК на заседании правительства. Однако министерство нефти выступило против и убедило его сохранить членство в организации, а вместо выполнения требований Трампа предложило добиваться увеличения квоты на добычу, сообщили источники.

США оказывают серьезные рычаги влияния на обе страны. С устранением Мадуро в январе Вашингтон контролирует доступ Венесуэлы к государственным средствам. Нефтяные же доходы Ирака по-прежнему поступают на счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка — это механизм, появившийся после войны в этой стране в 2003 году.

Ранее Трамп неоднократно обвинял ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть. Действия США в отношении Венесуэлы и Ирака усиливают давление на организацию, которая с 2019 года уже потеряла четырех участников, включая ОАЭ (вышли в мае). В июне добыча нефти в странах ОПЕК упала до минимума за 26 лет из-за перебоев с экспортом, вызванных войной США и Израиля против Ирана — еще одной страной-основательницей объединения.

После начала войны с Ираном самый мощный в мире нефтяной альянс ОПЕК оказался в необычном положении, окончательно упустив возможность влиять на рынок.