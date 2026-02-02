Транзит российской нефти через Украину в прошлом году упал до нового минимума: кто покупает сырье из РФ

По итогам 2025 года объемы транзита по нефтепроводу "Дружба" упали до нового минимума — около 9,73 млн тонн. Это не просто очередное снижение: показатель упал на 14% по сравнению с 2024 годом и стал самым низким как минимум за последние 11 лет, а, вероятно, и за все время независимости Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ExPro.

Данные мониторинга подтверждают стойкое падение интереса к российской нефти. Динамика последнего десятилетия выглядит так:

2014 год - 15,0 млн т;

2015 год - 15,2 млн т;

2016 год - 13,8 млн т;

2017 год - 13,9 млн т;

2018 год - 13,4 млн т;

2019 год - 13,1 млн т;

2020 год - 12,3 млн т;

2021 год - 12,0 млн т;

2022 год - 14,5 млн т;

2023 год - 13,5 млн т;

2024 год - 11,4 млн т;

2025 год - 9,7 млн т.

Почему объемы стремительно тают?

Эксперты выделяют два ключевых фактора, повлекших показатели вниз. Во-первых, Чехия сделала решительный шаг к энергонезависимости, полностью прекратив закупку нефти из РФ в марте 2025 года. Поставки в эту страну сократились в пять раз — с 2,7 млн. тонн до символических 0,52 млн. тонн. Во-вторых, нестабильность самого процесса: в августе транзит обрушился до минимальных 430 тыс. тонн из-за успешных атак Украины на российские нефтеперекачивающие станции.

Кто покупает нефть из РФ?

Несмотря на всеобщее падение, некоторые страны ЕС продолжают покупать российское сырье:

Словакия стала лидером потребления, приняв почти 4,9 млн т нефти, что на 24% больше, чем годом ранее;

Венгрия получила 4,35 млн т (снижение на 8%), причем из-за санкций против "Лукойла" заказчиком услуг теперь выступает венгерская компания MOL Nyrt., которая забирает нефть прямо на нашей границе.

Транзит российской нефти через Украину продолжается и в 2026 году, а по сообщению министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, остановка транзита нефти не планируется до конца действующего договора. Это означает, что поток сырья официально может продолжаться до конца 2029 года, когда истечет срок действия текущего соглашения.

Напомним, в сентябре 2025 года сообщалось, что Европейский Союз планирует ограничить поставки нефти по трубопроводу "Дружба", по которому сырье поставляют в Венгрию и Словакию, чтобы выполнить требование президента США Дональда Трампа об усилении санкций против России.