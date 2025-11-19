Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Чехия может начать импортировать нефть из Украины по трубопроводу "Дружба" до конца года

нефтепровод "Дружба"
Чехия будет импортировать нефть из Украины по трубопроводу "Дружба" / Depositphotos

Импорт нефти украинского происхождения в Чешскую Республику по трубопроводу "Дружба" может начаться в ближайшее время, ориентировочно до конца года.

Как пишет Delo.ua, об этом пишут чешские издания Radiožurnál и iROZHLAS.cz.

Отмечается, что владелец чешских нефтеперерабатывающих заводов, польская Orlen, вел переговоры с украинской стороной о возможной покупке. Однако заключение контракта тормозится главным образом сложностями, связанными с транспортировкой нефти.

Это было предметом переговоров за последние несколько месяцев между чешскими НПЗ Orlen Unipetrol RPA, владельцем чешской части нефтепровода   " Дружба", государственная компания Mero, а также транспортер через Словакию, местный администратор "Дружбы", госкомпания Transpetrol.

По данным источников, близких к переговорам, предложение сделала сама Украина, уже четвертый год защищаемая от российской агрессии.

"Россияне постепенно вывели из строя почти все украинские нефтеперерабатывающие заводы бомбардировками, оставив страну без места для переработки собственной нефти, которую она уже хранила где, могла. Остановить ее добычу невозможно, поскольку она осуществляется одновременно с добычей природного газа, который Украине крайне нужен в промышленности и для отопления" - говорится в статье.

Для польского Orlen, согласно информации изданий, покупка украинской нефти является одновременно формой помощи Украине и, не в последнюю очередь, хорошей бизнес-возможностью благодаря более низкой цене.

По данным двух источников, близких к переговорам, объемы поставок украинской нефти по трубопроводу "Дружба" в Чехию будут достаточно значительными, достигая 75-100 тысяч тонн ежемесячно.

Хотя годовой объем составит менее 15% от общего внутреннего потребления страны (около 7 млн тонн), он покроет около 20% мощности нефтеперерабатывающего завода в Литвинове, куда и будет поступать сырье.

До этой весны этот НПЗ перерабатывал преимущественно российскую нефть, транспортировавшуюся через "Дружбу", но затем ее заменила смесь западных нефтей, транспортировавшаяся по трансальпийскому нефтепроводу TAL.

Украинская нефть по составу похожа на российскую, но на уровне чешского переработчика было решено больше вопросов. К примеру, ее большая плотность и риск отверждения зимой. Однако по данным источников, эта проблема уже решена украинской стороной путем изменения смеси, поэтому переработка не должна быть проблемой для Литвинова.

Напомним, Европейский Союз планирует ограничить поставки нефти по трубопроводу "Дружба ", по которому сырье поставляют в Венгрию и Словакию, чтобы выполнить требование президента США Дональда Трампа об усилении санкций против России.

Автор:
Татьяна Бессараб