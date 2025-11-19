Чехия может начать импортировать нефть из Украины по трубопроводу "Дружба" до конца года

Импорт нефти украинского происхождения в Чешскую Республику по трубопроводу "Дружба" может начаться в ближайшее время, ориентировочно до конца года.

Как пишет Delo.ua, об этом пишут чешские издания Radiožurnál и iROZHLAS.cz.

Отмечается, что владелец чешских нефтеперерабатывающих заводов, польская Orlen, вел переговоры с украинской стороной о возможной покупке. Однако заключение контракта тормозится главным образом сложностями, связанными с транспортировкой нефти.

Это было предметом переговоров за последние несколько месяцев между чешскими НПЗ Orlen Unipetrol RPA, владельцем чешской части нефтепровода " Дружба", государственная компания Mero, а также транспортер через Словакию, местный администратор "Дружбы", госкомпания Transpetrol.

По данным источников, близких к переговорам, предложение сделала сама Украина, уже четвертый год защищаемая от российской агрессии.

"Россияне постепенно вывели из строя почти все украинские нефтеперерабатывающие заводы бомбардировками, оставив страну без места для переработки собственной нефти, которую она уже хранила где, могла. Остановить ее добычу невозможно, поскольку она осуществляется одновременно с добычей природного газа, который Украине крайне нужен в промышленности и для отопления" - говорится в статье.

Для польского Orlen, согласно информации изданий, покупка украинской нефти является одновременно формой помощи Украине и, не в последнюю очередь, хорошей бизнес-возможностью благодаря более низкой цене.

По данным двух источников, близких к переговорам, объемы поставок украинской нефти по трубопроводу "Дружба" в Чехию будут достаточно значительными, достигая 75-100 тысяч тонн ежемесячно.

Хотя годовой объем составит менее 15% от общего внутреннего потребления страны (около 7 млн тонн), он покроет около 20% мощности нефтеперерабатывающего завода в Литвинове, куда и будет поступать сырье.

До этой весны этот НПЗ перерабатывал преимущественно российскую нефть, транспортировавшуюся через "Дружбу", но затем ее заменила смесь западных нефтей, транспортировавшаяся по трансальпийскому нефтепроводу TAL.

Украинская нефть по составу похожа на российскую, но на уровне чешского переработчика было решено больше вопросов. К примеру, ее большая плотность и риск отверждения зимой. Однако по данным источников, эта проблема уже решена украинской стороной путем изменения смеси, поэтому переработка не должна быть проблемой для Литвинова.

Напомним, Европейский Союз планирует ограничить поставки нефти по трубопроводу "Дружба ", по которому сырье поставляют в Венгрию и Словакию, чтобы выполнить требование президента США Дональда Трампа об усилении санкций против России.