Чехія може почати імпортувати нафту з України трубопроводом "Дружба" до кінця року

Імпорт нафти українського походження до Чеської Республіки трубопроводом "Дружба" може розпочатися найближчим часом, орієнтовно до кінця року.

Як пише Delo.ua, про це пишуть чеські видання Radiožurnál та iROZHLAS.cz.

Зазначається, що власник чеських нафтопереробних заводів, польська Orlen, вів переговори з українською стороною щодо можливої ​​купівлі. Однак укладення контракту наразі гальмується головним чином складнощами, пов’язаними з транспортуванням нафти.

Це було предметом переговорів протягом останніх кількох місяців між чеськими НПЗ Orlen Unipetrol RPA, власником чеської частини нафтопроводу "Дружба", державною компанією Mero, а також транспортером через Словаччину, місцевим адміністратором "Дружби", держкомпанією Transpetrol.

За даними джерел, близьких до переговорів, пропозицію зробила сама Україна, яка вже четвертий рік захищається від російської агресії.

"Росіяни поступово вивели з ладу майже всі українські нафтопереробні заводи бомбардуваннями, залишивши країну без місця для переробки власної нафти, яку вона вже зберігала де могла. Зупинити її видобуток неможливо, оскільки він здійснюється одночасно з видобутком природного газу, який Україні вкрай потрібен у промисловості та для опалення", - йдеться в публікації.

Для польського Orlen, згідно з інформацією видань, купівля української нафти є одночасно формою допомоги Україні та, не в останню чергу, гарною бізнес-можливістю завдяки нібито нижчій ціні.

За даними двох джерел, близьких до переговорів, обсяги поставок української нафти трубопроводом "Дружба" до Чехії будуть досить значними, сягаючи 75–100 тисяч тонн щомісяця.

Хоча річний обсяг становитиме менше 15% від загального внутрішнього споживання країни (близько 7 млн тонн), він покриє близько 20% потужності нафтопереробного заводу в Літвінові, куди і буде надходити сировина.

До цієї весни цей НПЗ переробляв переважно російську нафту, що транспортувалася через "Дружбу", але потім її замінила суміш західних нафт, що транспортувалася трансальпійським нафтопроводом TAL.

Українська нафта за складом схожа на російську, але на рівні чеського переробника було вирішено більше питань. Наприклад, її більша щільність та ризик затвердіння взимку. Однак, за даними джерел, цю проблему вже вирішила українська сторона шляхом зміни суміші, тому переробка не повинна бути проблемою для Литвинова.

Нагадаємо, Європейський Союз планує обмежити поставки нафти трубопроводом "Дружба", яким сировину постачають до Угорщини та Словаччини, щоб виконати вимогу президента США Дональда Трампа щодо посилення санкцій проти Росії.