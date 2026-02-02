Транзит російської нафти через Україну торік впав до нового мінімуму: хто купує сировину з РФ

За підсумками 2025 року обсяги транзиту нафтопроводом "Дружба" впали до нового мінімуму — близько 9,73 млн тонн. Це не просто чергове зниження: показник впав на 14% порівняно з 2024 роком і став найнижчим як мінімум за останні 11 років, а ймовірно — і за весь час незалежності України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Дані моніторингу підтверджують стійке падіння інтересу до російської нафти. Динаміка останнього десятиліття виглядає так:

2014 рік — 15,0 млн т;

2015 рік — 15,2 млн т;

2016 рік — 13,8 млн т;

2017 рік — 13,9 млн т;

2018 рік — 13,4 млн т;

2019 рік — 13,1 млн т;

2020 рік — 12,3 млн т;

2021 рік — 12,0 млн т;

2022 рік — 14,5 млн т;

2023 рік — 13,5 млн т;

2024 рік — 11,4 млн т;

2025 рік — 9,7 млн т.

Чому обсяги стрімко тануть?

Експерти виділяють два ключові фактори, що потягнули показники вниз. По-перше, Чехія зробила рішучий крок до енергонезалежності, повністю припинивши закупівлю нафти з РФ у березні 2025 року. Постачання до цієї країни скоротилися у п'ять разів — з 2,7 млн тонн до символічних 0,52 млн тонн. По-друге, нестабільність самого процесу: у серпні транзит обвалився до мінімальних 430 тис. тонн через успішні атаки України на російські нафтоперекачувальні станції.

Хто купує нафту з РФ?

Попри загальне падіння, деякі країни ЄС продовжують купувати російську сировину:

Словаччина стала лідером споживання, прийнявши майже 4,9 млн т нафти, що на 24% більше, ніж роком раніше;

Угорщина отримала 4,35 млн т (зниження на 8%), причому через санкції проти "Лукойлу" замовником послуг тепер виступає угорська компанія MOL Nyrt., яка забирає нафту прямо на нашому кордоні.

Транзит російської нафти через Україну продовжується і у 2026 році, а за повідомленням міністра енергетики України Дениса Шмигаля зупинка транзиту нафти не планується до кінця діючого договору. Це означає, що потік сировини офіційно може тривати до кінця 2029 року, коли завершиться термін дії поточної угоди.

Нагадаємо,у вересні 2025 року повідомлялося, що Європейський Союз планує обмежити поставки нафти трубопроводом "Дружба", яким сировину постачають до Угорщини та Словаччини, щоб виконати вимогу президента США Дональда Трампа щодо посилення санкцій проти Росії.