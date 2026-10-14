У Кличка прокомментировали информацию о возможных графиках водоснабжения в Киеве: что говорят

Киевская городская государственная администрация отрицает распространенную в сети информацию о возможных графиках подачи воды зимой при длительных отключениях света после российских атак.

Как пишет Dilo, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в комментарии hromadske.

Он подчеркнул, что объекты водоснабжения являются частью критической инфраструктуры, которую в приоритете питают электричеством.

Пантелеев отметил, что для мощнейших объектов водоснабжения и водоотвода обычных генераторов недостаточно. Поэтому для них строят отдельные резервные электростанции, объединяющие несколько мощных генераторов, трансформаторные подстанции и оборудование для согласования их работы.

Проект состоит из трех этапов, включающих проектирование и закупку оборудования по предварительному заказу. Треть систем уже построена и работает. Остальные планируют завершить до конца года. Стоимость проекта составляет около 2 миллиардов гривен.

"За счет такой системы генераторов мы можем временно подстраховывать, спасать систему в случае обесточивания или ограничения подачи электроэнергии", - пояснил Пантелеев.

Он отметил, что генераторы предназначены для временной поддержки системы. Постоянная работа на них требует значительных затрат топлива, а именно оборудование необходимо останавливать для обслуживания.

Например, только один генератор на водоочистной станции при полной нагрузке потребляет до 400 литров дизеля в час. Топливо используют из резервов города, а расходы на это не включены в тариф на воду.

В случае отсутствия централизованного водоснабжения городские власти предусмотрели использование 155 бюветов, артезианских скважин и подвоза воды.

После обесточения переключения на резервное питание и восстановления давления в сети может занять до двух часов. Скорость возврата воды зависит также от рельефа: в дома на возвышенностях, в частности на Печерске, она поступает позже.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что система водоотвода Киева обеспечена источниками резервного питания, но генераторы полностью заменить систему электроснабжения ЧАО "АК "Киевводоканал" не могут.

Киев остается без воды во время отключения света: что говорят в "Киевводоканале"

Заметим, в столице из-за перебоев с электроснабжением водопроводных объектов постоянно снижается давление в сети, из-за чего киевляне часами сидят без воды.

Киевводоканал делает все возможное для бесперебойной работы системы водоснабжения во время отключений электроэнергии.

"Четыре часа пока будет светло, будет вода. Технически это будет выглядеть так: исчезает свет, водоканал останавливает подачу воды, но сохраняет воду в сетях. Появляется свет, мы запускаем насосы, вода уже стоит под домом, мы гоним воду, вода появляется в доме", - подчеркивал заместитель генерального директора "Киевводокана".

Он сообщил, что за четыре года столичный водоканал потерял 40% персонала. Это усложняет оперативное реагирование на перебои с электроснабжением и остановки оборудования. Дополнительной проблемой стали значительные колебания напряжения, повреждающие электрическую часть водопроводной инфраструктуры.